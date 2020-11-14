Лидер «Динамо» заснул в овертайме на радость Уфе. Шипачёв хотел спихнуть ошибку на вратаря

Большой игровой день в КХЛ начинался в Москве, причём сразу же самым ярким по вывеске матчем. Московское «Динамо» против «Салавата Юлаева». Уфимцы продолжали свои столичные гастроли после поражения от ЦСКА, бело-голубые наверняка желали исправиться перед своими болельщиками, после того, что с ними в серии буллитов в прошлой встрече сделала «Северсталь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте КХЛ

Начало игры оказалось полностью за хозяевами площадки. Не сказать, что «Динамо» сильно переигрывало «Салават» или предложило гостям какой-то мощный стартовый штурм, просто у уфимцев чудили защитники. Что называется, и стар и млад. Сначала 18-летний Шакир Мухамадуллин потерял шайбу на чужой синей линии, не выдержав прессинга Вячеслава Кулёмина, в результате чего Владислав Ефремов убежал к воротам Метсолы и нехитрым броском в домик переиграл финна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте московского «Динамо»

А затем странными действиями отметился опытнейший 34-летний Евгений Бирюков. Защитник «Салавата» замешкался при движении назад в своей зоне, подарил шайбу Кулёмину, а потом и вовсе потерял равновесие, неуклюже плюхнувшись на пятую точку прямо перед Метсолой. Итог – 2:0, две шайбы «Динамо» разделило три минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте московского «Динамо»

Вскоре бело-голубые получили шанс на третью шайбу, так как худшая команда КХЛ по игре в меньшинстве осталась вчетвером, но удаление Хартикайнена прошло для «Салавата» бесследно, а затем уфимская команда смогла проснуться.

Подопечные Томи Лямся выровняли игру ещё в первом периоде, но пробить Ивана Бочарова не могли почти до самого конца второго отрезка. Тут наступило время Теэму Хартикайнена. В прошлой игре с ЦСКА финн оказался практически нейтрализован, за счёт жёсткой персональной опеки, которую применяли «армейцы».

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У «Динамо» так защищаться против лучшего легионера КХЛ не получилось. Хартикайнен регулярно отрывался от опекунов, находил простор и возможность для передач, что не сулило ничего хорошего бело-голубым. На 37-й минуте Егор Зайцев на лишний шаг отпустил от себя Теэму, тот смог выполнить зрячий наброс от синей линии, а на пятачке здорово сработал Маркус Гранлунд.

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В начале третьего периода случился второй результативный перформанс от Харти. Он накрутил Хиетанена за воротами Бочарова, выполнил точную передачу на Маннинена, который сам здорово отклеился от защитника, и Сакари попал точно в девятку. Владимир Крикунов взял запрос, попытавшись найти положение «вне игры» в этой затяжной атаке уфимцев, но добился опытный тренер только того, что «Динамо» после пропущенной шайбы получило две минуты штрафа за задержку игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

При равном счёте игра пошла равная, интересная, смотрибельная. В середине периода «Динамо» забросило третью шайбу, но сразу стало понятно, что арбитры это взятие ворот отменят. Дмитрий Яшкин, конечно, здорово отработал на пятачке, в нырке занеся настоящий тачдаун, но инерционное движение клюшки чеха явно создало помеху Метсоле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

За две минуты до сирены, казалось, в матче наступила развязка. Филип Ларсен реализовал большинство классным кистевым броском, впервые выведя «Салават» вперёд. Но в следующей же смене «Динамо» сумело отыграться, причём проблемой для уфимцев в третий раз за матч стала связка Кулёмин-Ефремов. Игроки нижних звеньев, которые у бело-голубых забивают по большим праздникам, классно разыграли короткую комбинацию, и Ефремов оформил дубль. В этом матче Владислав набрал 3 (2+1) очка за результативность, в предыдущих 20 матчах у него было 4 (1+3) балла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте московского «Динамо».

Но не Ефремову суждено было стать главным героем этого матча. В начале овертайма «Динамо» сумело отбиться в меньшинстве, но на 64-й минуте бело-голубые пропустили довольно глупый гол. После прохода Филипа Ларсена Иван Бочаров отбил шайбу перед собой, её, казалось, подобрал находившийся поблизости Вадим Шипачёв, но лидер «Динамо» как будто заснул, замешкался и позволил подлетевшему на пятак Никите Сошникову оформить победу для «Салавата».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Самый дорогой хоккеист КХЛ (зарплата Шипачёва составляет 120 млн рублей за сезон. – Прим. «Чемпионата») допустил грубую результативную ошибку, причём сразу после гола Вадим в лёгкой форме предъявил претензии Ивану Бочарову. Видимо, Шипачёв посчитал, что голкипер должен был накрывать шайбу в этом эпизоде.

Таким образом, Уфа забрала два очка в Москве, но невозможно не отметить отдельно важность гола лично для Сошникова. Один из лучших бомбардиров и снайперов прошлого сезона в нынешнем угодил в яму, на какое-то время даже выпал из состава «Салавата», чем породил слухи о своём обмене из Уфы. Такой трудовой гол, который стал для Сошникова всего лишь третьим в сезоне, должен помочь форварду преодолеть кризис.