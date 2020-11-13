ЦСКА «выключил» Хартикайнена, «Автомобилист» показал кубковый почерк. Что происходит в КХЛ

После очередного насыщенного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

ЦСКА сумел закрыть Хартикайнена

Главный по вывеске и самый зрелищный матч дня состоялся в Москве на «ЦСКА-Арене». Красно-синие сумели прервать серию из двух поражений подряд и вернуться на первое место в КХЛ по потерянным очкам, обыграв «Салават Юлаев». Уфимцы здорово сражались в столице, старались держать удар и не отдавать ЦСКА инициативу, но всё же проиграли сопернику свой пятак, уступили в скоростях, нахватав удалений, а самое главное – оказались лишены своего главного козыря. Первое звено «Салавата» вчера не работало даже на 30% от своих обычных мощностей, и эта беззубость лидеров не позволила уфимцам помечтать о победе.

Забивали даже сами себе! ЦСКА и «Салават» снова устроили шоу Восемь заброшенных шайб, драка, отменённый гол и куча эмоций. Такой хоккей нам точно нужен.

ЦСКА практически полностью выключил из игры самого доминирующего игрока КХЛ Теэму Хартикайнена. Мощного, амплитудного финна с великолепным катанием и золотыми руками невозможно лишить шайбы, зато вполне реально сделать каждое его владение бестолковым – что вчера и показали «армейцы». Они очень жёстко, на грани фола «окучивали» Хартикайнена руками и клюшками, не давая тому выбираться из углов и от бортов и искать возможности для передачи партнёрам. В результате мощного прессинга финн совершал потери и никак не мог в излюбленной манере, прикрыв шайбу корпусом, вылезать на чистый лёд и создавать угрозу воротам. Против Теэму Игорь Никитин поставил персональную защиту, и она блестяще работала даже после того, как главный «опекун» Хартикайнена Павел Карнаухов получил матч-штраф в конце первого периода. В составе ЦСКА, разумеется, нашлись и другие персональщики, не дававшие финну спокойно дышать до самого конца игры.

«Армейцы» не давали Хартикайнену не только создавать моменты себе и партнёрам, но и ловили всего его открывания под бросок. Не самому быстрому финну очень редко удавалось отклеиться от защитника и найти чистый лёд, чтобы нанести бросок с ходу. ЦСКА откровенно упустил Харти только в эпизоде, предшествовавшему голу Маннинена, когда Брендан Лайпсик «проспал» рывок форварда уфимцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

При этом Хартикайнен всё-таки забил свой дежурный гол, но сделал это только в концовке встрече и в расстановке «5 на 3», а вот повлиять на результат матча финскому нападающему ЦСКА не дал. «Армейцы», сыграв против Хартикайнена плотно, жёстко и без излишнего уважения к его персоне, преподали отличный урок другим командам по нейтрализации одного из самых опасных нападающих КХЛ. Впрочем, так грамотно защищаться персонально может далеко не каждая команда, да и лояльность арбитров при тактике мелкого фола тоже доступна не всем клубам лиги.

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«Автомобилист» готов к плей-офф?

«Автомобилист» вчера приехал в Ярославль и смог нанести «Локомотиву» первое поражение в основное время с 3 октября. Более того, уральцы обыграли самую горячую команду КХЛ во второй раз за две недели, причём снова сумели оставить нападение «железнодорожников» на сухом пайке, пропустив только от защитника Марченко в конце матча в расстановке «5 на 6». Выходит, что нынешний «Автомобилист» — пока самый неудобный соперник для «Локомотива». Точнее, это тот соперник, который не проседает под давлением подопечных Скабелки, использует свои сильные стороны и соответственно имеет шансы на победу. Уральцы и ярославцы сыграли две очень равные, упорные встречи, но чуть удачливее и скрупулёзнее в мелочах оба раза был «Автомобилист». У Андрея Скабелки теперь есть пища для размышлений, хоть и понятно, что с уральцами «Локомотив» теперь сможет встретиться только в финале Кубка Гагарина. Кстати, это вполне реальный вариант.

Но «Автомобилист» прямо хочется похвалить отдельно. Мы уже много раз отмечали, что уральцы при Билле Питерсе действуют строго от атаки и забивают больше всех в КХЛ, но выражали сомнение в тактической гибкости канадского специалиста, вспоминая печальный опыт Андрея Мартемьянова. «Автомобилист» в двух прошлых регулярках тоже многих сносил атакующей волной, но в кубковых встречах упирался в совершенно иной уровень сопротивления и попадал в тупик. Грозит ли это «Автомобилисту» нынешнему? Если судить по матчам с «Локомотивом», то нет. Уральцы в этих встречах показали, что могут отступить от привычной игры с позиции силы и успешно действовать иначе. Они отдавали инициативу сопернику и грамотно действовали вторым номером, терпели, послушно оборонялись, ожидая своих шансов. Так можно играть, когда у тебя в воротах есть Якуб Коварж, и это вполне кубковый почерк. Пока можно сделать вывод, что Питерс – более хитрый и вариативный тренер, нежели Мартемьянов. И это должно внушать оптимизм болельщикам «Автомобилиста», которые уже хотят увидеть качественную игру своей команды не только в регулярке.

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«Северсталь» будет бороться за топ-4 Запада?

Как же хороша в нынешнем сезоне череповецкая команда! Не так давно я уже писал о ключевых особенностях «Северстали», и вот подопечные Андрея Разина снова показали свою главную суперсилу – они очень правильно реагируют на поражения. Получив дома 1:3 от «Барыса», череповчане приехали в Москву и одержали победу по буллитам над «Динамо». Команда Разина дважды отыгралась по ходу встречи, да и в целом ни в чём не уступала бело-голубым, сумев закрыть ведущее звено хозяев. Яшкин и Шипачёв в этой встрече остались без очков, а это верный признак поражения для «Динамо».

Игрок «Северстали» исполнил Кучерова, забив буллит без броска! У него 0 голов в КХЛ Но Андрей Разин всё равно не боится выпускать защитника на буллиты. И, как выяснилось, не зря.

Солидный ход «Северстали» в нынешнем сезоне позволяет предположить, что череповчане будут бороться за попадание в топ-4 конференции по итогам регулярки. Подопечные Андрея Разина не похожи на банальных выскочек-однодневок, которые победные рывки чередуют с сериями поражений (вспомните прошлогодние «Витязь» и «Нефтехимик»). «Северсталь» выглядит уверенно, по-взрослому, и нет никаких предпосылок, что эта команда выбьется из ритма. Поэтому убеждён, что череповчане реально могут претендовать на преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Кто конкуренты у «Северстали»? Минск, «Витязь» и «Спартак» сильно уступают подопечным Разина в стабильности, а московское «Динамо» и «Йокерит» вряд ли намного сильнее. Собственно, и бело-голубых, и «шутов» «Северсталь» обыграла в недавних очных матчах.

Я очень жду череповчан в топ-4 Запада. Это будет красивая история о команде, которую ещё недавно хотели выгнать из КХЛ на основании сумасбродного рейтинга. Кроме того, успех «Северстали» станет первой яркой иллюстрацией того, что потолок зарплат в лиге уже действительно работает.