«Звери какие-то!» Овечкин, Буре и Фетисов показали «Связь поколений» на льду

Александр Овечкин второй раз за 20 дней сыграл в одной тройке с Павлом Буре и президентом «Норникеля», председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимиром Потаниным. 21 ноября их тройка была лучшей в «Матче легенд», прошедшем в Подмосковье рамках марафона-открытия Ночной хоккейной лиги. А 14 декабря они забросили 10 шайб в составе «Красных» в суперматче «Связь поколений», объединившем легенд хоккея и игроков сборной России. Команда «Красных» выиграла со счётом 15:11.

Команда Овечкина победила в матче «Связь поколений», Александр набрал 8 очков

Если представлять его участников, как это делают ринг-анонсеры в боксе или в ММА, то рассказ о титулах можно будет продолжать до Нового года. Вместе с легендарными Вячеславом Фетисовым, Александром Кожевниковым, Валерием Каменским, Сергеем Фёдоровым, Александром Могильным сыграли Вадим Шипачёв, Кирилл Марченко, Владимир Ткачёв, Игорь Ожиганов, Иван Морозов, Егор Яковлев и другие игроки сборной России. На лёд также вышли первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и президент КХЛ Алексей Морозов. Организаторами матча, прошедшего в подмосковном «Лужки.Клубе» стали «Норникель» и Федерация хоккея России при поддержке Ночной хоккейной лиги.

«Это звери какие-то!»

Матч носил товарищеский статус, но о дружеской ничьей никто даже не думал. «Это звери какие-то! Как забегали — настоящие профессионалы», — отметил Владимир Потанин, забросивший в матче пять шайб. – «Для меня большая честь выйти на лёд с такими мастерами, которые олицетворяют силу нашего хоккея в настоящем и в прошлом. Участие даёт мне лично огромные силы продолжать заниматься поддержкой хоккея и самому не выходить из формы. Наша компания поддерживает Федерацию хоккея, поддерживает сборную и инвестирует в наш хоккей. От инвестиций мы ожидаем максимальной отдачи. С начала 1970-х годов, когда я начал болеть за нашу сборную, мои ожидания от «Красной машины» не изменились — только первое место. Никакого другого не существует».



Именно такой месседж легенды хоккея стремились собственным примером передать молодым. Пример получился ярким: команды на двоих забили 26 шайб, любая из которых годится в хайлайты. «Вы видели культуру паса, реализацию моментов. Это был очень полезный опыт для наших молодых игроков. Важно, чтобы традиция проведения таких матчей продолжалась», — сказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Фото: Евгений Тумашов

«Такие матчи вдохновляют и мотивируют нашу сборную»

Наших хоккеистов всегда отличал свой, особенный почерк. Возможно, именно поэтому молодым удалось так легко найти общий язык на площадке с прославленными ветеранами.



Александр Овечкин даже пошутил: их тройка уже настолько сыгранная, что хоть бери в главную сборную.

Кстати, о сборной. КХЛ взяла перерыв, чтобы уже совсем скоро, 17 декабря, сборная сыграла на Кубке Первого канала. И после игры с легендами молодёжь точно выйдет на них с правильным настроем. «Для меня большая честь находиться на льду с кумирами детства», — сказал Роман Ротенберг. — «И для поколения 18-20-летних, которые видели только хайлайты легендарных игроков в интернете, и для остальных игроков сборной — тоже. Сегодня на льду были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина, Кубка Стэнли. Думаю, по составу подобных матчей раньше не было. Это вдохновляет и мотивирует нашу сборную здорово сыграть на Кубке Первого канала. Это огромное событие для всех нас, особенно в такое время, когда любой позитив придаёт нам дополнительной энергии. Благодарны компании «Норникель», Владимиру Олеговичу Потанину и всем участникам матча».

Фото: Пресс-служба ФХР

Кубок Первого канала — это актуальная задача ближайшего будущего, но есть и более глобальные. Чтобы наследники Фетисова и Кожевникова не уступили в величии предыдущим поколению, ФХР предпринимает немалые усилия. Так, при поддержке «Норникеля» реализуется комплексная программа подготовки молодых хоккеистов с символичным названием «Красная машина». Учитывая системный подход к делу, можно быть уверенными, что её воспитанники через какое-то время на деле покажут, что такое связь поколений в российском хоккее.