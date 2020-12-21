«Как он там удержался?» Брагин встал на бортик, чтобы поднять дух молодёжки в матче с США

Сколько героизма показывала молодёжная сборная России при Валерии Брагине – не счесть. Групповые раунды МЧМ всегда предвещали «качели», когда даже за один матч настроение могло меняться с «Шеф, всё пропало» до «Эге-гей!» и наоборот. Молодёжку трясло, лихорадило и бросало из жара в холод.



Но наступал плей-офф, и сборная сжималась в мощный кулак. И даже после поражений (золото-то Брагин взял только однажды) ни у кого не поднималась рука бросить камень в этих пылких и искренних парней, которые готовы отдать всё в ледовом сражении за родину.

Вспомнить только МЧМ-2015, который россияне начали с мучений с датчанами. Кто бы мог подумать, что этот соперник, который годом ранее ещё выступал в первом дивизионе, будет вести 2:0 после первого периода?



Наши выиграли только по буллитам, и из стана следующего соперника – Швейцарии – полились пренебрежительные отзывы. «Уже посмотрели вчерашний матч россиян против Дании, и сильного впечатления ваша сборная не произвела. Думаю, мы сильнее», — самоуверенно заявил нападающий Кевин Фиала. Зря он так. После таких слов брагинцам ничего не оставалось, как сделать из его команды швейцарский сыр. Счёт радовал, кошмарная дисциплина заставляла хвататься за голову. Это ещё аукнется нам со шведами, которым Россия, можно сказать, сама подарила победу, наудалявшись в ненужный момент.



Последний матч с чехами россияне безвольно провалили, что означало поездку в Монреаль на четвертьфинал с мощнейшими американцами. И вот там-то Брагин достал из рукава очередной мотивационный козырь.

«Отряд самоубийц Брагина». Эти парни подарили стране лучший МЧМ со времён Баффало Дергачёв, Светлаков и Фазлеев спасли «молодёжку» в 1/4 и подарили шанс на золото в финале.

Начало россияне выдали великолепное – удалялись сплошь американцы, а наши сначала запихали гол в формате «пять на три», потом, уже после очередного большинства, ещё раз продавили на пятачке.



В равных составах наши максимально собранно оборонялись, но начались проблемы с удалениями. Когда Анатолий Голышев оставил Россию втроём против пятерых, на него было больно смотреть. Он уже отметился на турнире дисквалификацией, а теперь в атаке срубил соперника клюшкой.



Американцы забили, но только одну, а в начале третьего периода россияне ответили своим голом в большинстве. Очень вовремя, потому что остаток матча пришлось стиснуть зубы и терпеть. Представляете всё внутреннее напряжение? Умри, но без победы не возвращайся. Игроки бросались под шайбы, выставляли клюшки, блокируя передачи, и ехали на скамейку с языками на плече.

И всё-таки пропустили – устали, не вывели шайбу из зоны, недоглядели. Ребята и сами прекрасно понимали, что надо выстоять, но силы были на исходе, да ещё и удалились в очередной раз. Нужно было как-то поднять моральный дух на скамейке, чтобы игроки включили скрытые резервы. Именно в этот момент Брагин встал на бортик и прошёлся по нему перед своими ребятами. Заметили и оценили все. «Мы такого никогда не видели!» — восхитились наставником россиян канадские комментаторы.



«Этот момент, кстати, крутили по всем канадским каналам, и комментаторы очень удивлялись поступку тренера: мол, как он там удержался-то? Но никаких правил он не нарушил, на лёд не выходил, ничего не бросал, так что оснований для наказания не было», — рассказывал арбитр КХЛ Роман Гофман, работавший на турнире.



«Затягивает игра, с бортика ребятам лучше мои крики слышны. Они чувствуют себя увереннее, знают, что я с ними. Моя энергетика к ним идёт. Это был важный матч — или ты за медали играешь, или вылетаешь. Четвертьфинал всегда очень важен, тем более против США при нынешней ситуации в мире», — объяснил своё поведение Валерий Николаевич.

«Матч МЧМ с США был очень важен в нынешней ситуации в мире» Итог победного четвертьфинала между сборными России и США на МЧМ подвели главный тренер Валерий Брагин и эксперт Алексей Дементьев.

Вытерпели и сдержались, дав волю эмоциям только после финальной сирены, когда чуть не завязалась массовая драка. У американцев были крутые игроки, а у России – настоящая команда с русским характером.



Россия прошла дальше, чтобы укатать шведов в полуфинале и сыграть фантастический финал с Канадой, в котором всё было возможно. Но мне до сих пор кажется, что нашим не хватило времени во втором периоде, а в третьем канадцы нагородили такие баррикады перед своими воротами, что пройти было уже невозможно. Золото нам тогда не покорилось, но признайтесь, даже когда канадцы повели 5:1, разве вы не верили в ту команду? Разве она вас разочаровала? Разве не врезалась в память своим мужеством и стойкостью?