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Как Россия и Канада играли в полуфиналах МЧМ по хоккею

Как Россия и Канада играли в полуфиналах МЧМ
Лев Лукин
«Паршиво, мы опять проиграли русским». Как наши сорвали Канаде величайший камбэк на МЧМ
Вспоминаем матч-концерт в Калгари из 2012-го и четыре других встречи России и Канады в полуфиналах МЧМ.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира встретится с Канадой. Великое противостояние двух систем, двух хоккейных школ, имеющее давнюю, славную и драматичную историю. На уровне МЧМ россияне и канадцы провели множество матчей, а вот на стадии полуфиналов судьба сводила эти сборные только пять раз. Вспоминаем все случаи, когда Россия и Канада бились за выход в финал турнира.

МЧМ-1996, Россия — Канада — 3:4

Голы у России: Алексей Морозов (2), Евгений Петрочинин,

Голы у Канады: Джэйсон Подоллан (2), Майк Уотт, Джером Игинла

На турнире в США канадцы выиграли все матчи группового этапа и прыгнули сразу в полуфинал, а россиянам пришлось играть четвертьфинальный поединок с финнами — команда Суоми была разгромлена 6:2.

«Кленовые листья» быстро вышли вперёд — Подоллан реализовал большинство, но через три минуты Алексей Морозов востановил равновесие в счёте. Игра была равная, но на её экваторе канадцы выстрелили голевым дуплетом: Уотт и Подоллан дважды за полторы минуты пробили Алексея Егорова. Петрочинин быстро отыграл одну шайбу, но в третьем периоде Игинла в меньшинстве забил гол, оказавшийся победным. Россия сражалась до конца, усилиями Морозова сократила разрыв в счёте до минимума, но в итоге отправилась бороться за бронзовые медали с чехами. В результате наша команда заняла третье место, а канадцы в финале уверенно переиграли шведов.

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МЧМ-1997, Канада — Россия — 3:2

Голы у России: Алексей Морозов, Рустем Габдуллин

Голы у Канады: Питер Шефер, Деверо Бойд (2)

Спустя год, Канада и Россия вновь встретились на стадии полуфинала. В этот раз уже наша команда постоянно ставила «кленовых листьев» в положение отыгрывающихся. На гол Морозова быстро ответил Шефер, а вот шайба Габдуллина выводила Россию в финал вплоть до начала третьего периода, когда за дело взялся Деверо Бойд. «Первораундник» «Эдмонтона» и будущий обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» сначала сравнял счёт, а затем отправил в ворота Радмира Фаизова победную шайбу. До конца основного времени оставалось 10 минут, но россияне отыграться не смогли.

В матче за бронзу наши вновь обыграли чехов, а Канада взяла золото турнира в соперничестве с США.

МЧМ-2000, Россия — Канада — 3:2

Голы у России: Валерий Хлебников, Олег Смирнов, Сергей Зиновьев

Голы у Канады: Дэни Хитли, Мэтт Петтингер

А вот и первая победа России над Канадой в полуфинале МЧМ. На турнире в Швеции наши ребята выглядели очень мощно, выиграли все матчи в группе, сокрушили финнов в четвертьфинале, а на следующей стадии досталось и канадцам. Во втором периоде счёт открыл Хлебников, вскоре в меньшинстве отличился Олег Смирнов. Хитли отыграл один гол, но Россия грамотно держала оборону, а в середине третьего отрезка Зиновьев забросил нашу третью шайбу. Канадцев хватило только на ещё один гол, всё остальное подчистила российская оборона и нынешний генменеджер «Авангарда» Алексей Волков, защищавший тогда ворота нашей сборной.

Увы, в финале непобедимая Россия налетела на чешскую стену и проиграла золото в серии буллитов (в основное время было 0:0), а Канада, так же по штрафным броскам, обыграла США в матче за бронзу.

МЧМ-2009, Канада — Россия — 6:5 Б

U20 ЧМ-2009. 1/2 финала
04 января 2009, воскресенье. 03:30 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 5
Б
Россия U20
1:0 Сонне (Делла Ровере, Кейн) – 02:02' (5x5)   1:1 Гончаров (Дадонов, Пашнин) – 05:18' (5x5)   2:1 Кормье (Кейн) – 07:04' (5x5)   2:2 Клопов (Клюкин) – 07:20' (5x5)   3:2 Эберле (Ходжсон, Таварес) – 36:40' (5x4)   3:3 Грачёв (Филатов) – 40:51' (5x5)   4:3 Эспозито (Сонне) – 45:44' (4x5)   4:4 Андронов (Филатов, Гончаров) – 46:22' (5x3)   4:5 Клопов – 57:40' (5x5)   5:5 Эберле (Таварес) – 59:55' (5x5)   6:5 Эберле – 70:00' (ПБ)

В нулевые годы Россия и Канада чаще встречались в финале, а на предыдущей стадии сошлись только в 2009-м и устроили ярчайшее шоу. Это была увлекательная голевая перестрелка в несколько действий. На шайбу Сонне быстро ответил Гончаров, на гол Кормье оперативно отреагировал Клопов, взятие ворот от Эберле парировал Грачёв.

На 46-й минуте Анджело Эспозито пробил Вадима Желобнюка в меньшинстве, но через 38 секунд Андронов отличился в двойном большинстве. Это был матч-концерт в столице страны кленового листа! На 58-й минуте показалось, что финал этого действа будет счастливым для России — Дмитрий Клопов оформил дубль. Но канадцы отыгрались за 5(!) секунд до конца основного времени, а в серии буллитов Эберли отправил наших в утешительный финал.

Там россияне уверенно переиграли словаков, а канадцы в финале учинили разгром шведам.

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МЧМ-2012, Канада — Россия — 5:6

U20 ЧМ-2012. 1/2 финала
04 января 2012, среда. 06:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 6
Россия U20
0:1 Кузнецов (Якупов) – 07:26' (5x5)   0:2 Нестеров (Желдаков) – 13:50' (5x4)   1:2 Коннолли (Хэмилтон, Юбердо) – 22:37' (6x5)   1:3 Кузнецов (Хохлачёв, Якупов) – 24:24' (5x5)   1:4 Кузнецов (Якупов, Сергеев) – 28:48' (5x5)   1:5 Хохлачёв (Кузнецов, Якупов) – 30:30' (5x4)   1:6 Кучеров (Григоренко, Земченко) – 47:54' (5x5)   2:6 Хэмилтон (Шайфли, Строум) – 49:20' (5x4)   3:6 Шварц (Галлахер) – 49:43' (5x5)   4:6 Галлахер (Хэмилтон) – 51:59' (5x5)   5:6 Гормли (Галлахер) – 54:17' (5x4)

Последний раз в полуфинале МЧМ Россия и Канада встречались в 2012 году, и это тоже был шикарный праздник хоккея. Кузнецов и Нестеров сделали 2:0 в нашу пользу в первом периоде, на старте второго отрезка Коннолли одну шайбу отыграл, но затем «кленовые листья» получили три гола за шесть минут! Кузнецов оформил хет-трик, ещё одним голом помог Хохлачёв.

Наши парни издевались над Канадой и её слабыми вратарями на льду арены Калгари, в третьем периоде Кучеров установил на кубе 6:1. Россия уже праздновала выход в финал, но тут канадцы едва не совершили величайший камбэк в истории, как минимум, МЧМ. На 50-й минуте Хэмилтон реализовал большинство и словно сорвал пломбу. В последующие 300 секунд в ворота Андрея Василевского влетело ещё три шайбы, тайм-аут Валерию Брагину не помог, и нашему тренеру пришлось менять голкипера при счёте 6:5, чтобы как-то встряхнуть команду.

И этот шаг помог! Андрей Макаров вышел и не стушевался под шквальным канадским огнём в последние пять с половиной минут основного времени, а Россия отстояла свою победу.

Автор хет-трика Евгений Кузнецов после матча радовался, что золото не достанется канадской сборной, а форвард «кленовых листьев» Бретт Коннолли не скрывал разочарования: «Не знаю, как это объяснить. Мы опять проиграли русским, это паршиво. Год назад уступили им в финале, сейчас в полуфинале. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт, хотя в начале матча выглядели не так хорошо. Паршивые чувства».

К сожалению, выиграть в финале у шведов у сборной России не получилось. Отсюда некая закономерность: если Канада выигрывает полуфинал у России, то затем она берёт золото, наша же команда в случае победы над «кленовыми листьями» обязательно проигрывает решающую встречу.

Но хоккей — это не геометрия, он не подчиняется каким-либо аксиомам. Хочется верить, что в начале 2021 года подопечные Ларионова постараются не только обыграть Канаду, но и затем выиграть главный матч турнира. Пора уже нашей молодёжке писать новую главу в славной истории побед.

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