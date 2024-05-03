Вильям Нюландер повторил клубное достижение «Торонто» в плей-офф НХЛ 20-летней давности

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.
В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики. Оформивший дубль Нюландер повторил клубное достижение «Торонто» в плей-офф НХЛ 20-летней давности.
Шведский форвард стал первым игроком «Мэйпл Лифс» за последние 20 лет, кому удалось забросить больше одной шайбы в матче, поражение в котором означало бы для «Торонто» вылет из плей-офф. В 2004 году в седьмом матче четвертьфинала конференции с «Оттавой Сенаторз» (4:1) дублем отметился канадец Джо Ньюиндайк.
- 3 мая 2024
-
06:08
-
06:00
-
05:43
- 2 мая 2024
-
23:34
-
23:24
-
23:11
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:36
-
22:27
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:40
-
21:22
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:22
-
20:07
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:55
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:05
-
17:47
-
17:35