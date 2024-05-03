Вильям Нюландер повторил клубное достижение «Торонто» в плей-офф НХЛ 20-летней давности

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики. Оформивший дубль Нюландер повторил клубное достижение «Торонто» в плей-офф НХЛ 20-летней давности.

Шведский форвард стал первым игроком «Мэйпл Лифс» за последние 20 лет, кому удалось забросить больше одной шайбы в матче, поражение в котором означало бы для «Торонто» вылет из плей-офф. В 2004 году в седьмом матче четвертьфинала конференции с «Оттавой Сенаторз» (4:1) дублем отметился канадец Джо Ньюиндайк.