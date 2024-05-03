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«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

Заключительный матч серии состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Встреча состоится 5 мая, начало — в 3:00 по московскому времени.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.