«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, счёт в серии стал 3-3.
Заключительный матч серии состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Встреча состоится 5 мая, начало — в 3:00 по московскому времени.
«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.
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