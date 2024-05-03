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«Бостон» установил исторический антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто»

«Бостон» установил исторический антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто»
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Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

После четырёх матчей «кленовые листья» уступали 1-3 и находились в шаге от завершения сезона, однако команде Шелдона Кифа удалось одержать две победы подряд, благодаря чему в серии установилось равенство — 3-3. Таким образом «Бостон» установил исторический антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нюландер (Лильегрен, Райлли) – 39:05 (5x5)     2:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 57:47 (5x5)     2:1 Гики (Шаттенкирк, ван Римсдайк) – 59:59 (6x5)    

«Мишки» стали первой командой за всю историю проведения плей-офф НХЛ, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1. В прошлом году в серии первого раунда «Бостон» вёл 3-1 у «Флориды Пантерз», но также сначала проиграл два матча подряд, а потом ещё и уступил в седьмом матче. Теперь же «Бостон» упустил 3-1 в серии с «Торонто».

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