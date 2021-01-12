Почему «Детройту» не нужен Свечников. Ему давно нужно было возвращаться в Россию

Вы могли забыть, но в Северной Америке играет двое Свечниковых. Пока Андрей вовсю ставит на уши НХЛ и уже стал одним из тех, кто вернул болельщиков из скромного Роли на PNC-Арену, его старший брат Евгений никак не может наладить отношения с лучшей лигой мира и пробиться даже в состав многострадального и полуразрушенного «Детройта».

Ещё пять лет назад Свечникова-старшего все в один голос называли сильнейшим нападающим 1996 года рождения. Воспитанника системы «Ак Барса», в отличие от младшего брата, пусть и не считали элитным талантом уровня Овечкина и претендентом на первый номер драфта, но по юниорам котировали не ниже уровня первого раунда. Уже в 16 он стабильно играл в МХЛ за «Ирбис» и успел съездить на ЮЧМ со «старшим» годом, а через год на следующем турнире вместе с Владиславом Каменевым и Кириллом Пилипенко стал лучшим бомбардиром российской «юниорки», окончательно обосновавшись в топ-30 преддрафтовых списков.

Евгений Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта Фото: Dave Sandford/NHLI via Getty Images

Через год прогнозы скаутов оправдались. Как и Андрей, Евгений перед драфтом решил уехать в Северную Америку и после мощного дебютного сезона за «Кейп-Бретон» в юниорской лиге Квебека казанца под 19-м номером задрафтовал «Детройт». Тогдашний главный скаут «Ред Уингз» Тайлер Райт не скрывал своего счастья от выбора габаритного, но очень техничного вингера и даже рассказал, что если бы Свечников ушёл с драфта чуть раньше, то «Детройт» обменял бы свой первый пик и получил готового игрока. Высоко отзывался о россиянине и легендарный директор европейского направления Хокан Андерссон, отмечавший роскошное «заниженное» катание и бросок Свечникова.



Довольны были все: «Детройт» получил в перспективе нападающего для топ-6, а уроженец печально известного Нефтегорска попал в клуб с престарелыми лидерами и атрофированной конкуренцией. Казалось, что через пару лет в АХЛ Евгений скажет: «Здравствуй, Дилан Ларкин!» и вместе с американцем будет тащить «Ред Уингз» к свету, но в итоге первый пик мичиганцев на несколько лет застрял в фарме, а вчера был выставлен клубом на драфт отказов. Что же не так с 24-летним нападающим?

Евгений Свечников в форме сборной России Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После того как казанец поставил подпись на трёхлетнем контракте новичка, «Детройт» ожидаемо вернул Свечникова на ещё один сезон в CHL. Благодаря возвращению в Квебек в 2016 году Евгений попал на свой первый и последний МЧМ. На серебряное первенство в Хельсинки, как и на все турниры сборной 96-го года, проспект «крыльев» приехал в статусе фронтмена, а уехал главным разочарованием той молодёжки, не набрав ни одного очка за семь матчей. Что произошло в Финляндии, никто, включая самого хоккеиста, объяснить так и не смог. Тем не менее провальный МЧМ по Свечникову не ударил, а уже в следующем сезоне он реально разрывал АХЛ за «Гранд-Рапидс» и стал первым за 13 лет россиянином, выигравшим Кубок Колдера.



«Свечников – один из тех проспектов, что были у меня за годы работы в АХЛ, кто созрел в игрока быстрее остальных. Это его заслуга. Он работает над своей игрой. Ему нравится приезжать на каток. Он всегда стремится получить обратную связь от тренеров и воспользоваться ей.

Всё это произошло в течение одного сезона. И гораздо быстрее, чем со многими другими. Вначале я думал: «Боже мой, как заставить этого парня играть правильно?» Но он много работал, мы были терпеливы, и уже после Рождества он вышел на другой уровень. И даже сейчас, в плей-офф, у него почти очко за игру. Он очень хорош», — рассыпался в комплиментах вингеру главный тренер фарм-клуба Тодд Нельсон.

После ахаэловского прорыва Свечникова начали куда смелее подводить к основе и чаще поднимать из фарм-клуба. За свои первые 14 матчей в НХЛ он сумел забросить дебютную шайбу, но не прогрессировал, как сезоном ранее, и перестал выделяться на фоне партнёров даже в «Гранд Рапидсе». Однако в Мичигане спад Евгения связывали не столько с синдромом второго сезона, сколько с травмой, полученной в осеннем тренинг-кемпе. Тогда Свечников-старший столкнулся с Тайлером Бертуцци и достаточно серьёзно повредил шею. Во многом именно это повреждение и притормозило его прогресс, однако окончательно похоронил надежды на основу «Ред Уингс» разрыв крестообразных связок, который он получил уже в следующем тренировочном лагере.

Евгений Свечников в форме «Детройта» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Из-за операции на колене Свечников полностью пропустил сезон-2018/2019, и по-хорошему уже после него нападающему нужно было возвращаться в Россию, но тогда он по-прежнему был связан контрактом новичка, а «Детройт» по-прежнему верил, что его проспект сумеет выйти на новый уровень. Стоит ли говорить, что весь прошлый год Свечников, по большому счёту, учился заново играть в хоккей? Он не блистал в регулярке за «Гранд-Рапидс», а за два матча в безнадёжном «Детройте» сумел отличиться только двумя штрафными минутами. Игра Евгения в прошлом году была похожа на агонию, и лучшим вариантом для него было возвращение в России. Ещё летом за реанимацию Свечникова готов был взяться родной «Ак Барс». Однако нападающий раз за разом повторял, что хочет играть только в НХЛ и достаточно хорош для лучшей лиги мира. Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов не скрывал, что вёл переговоры с воспитанником, но тот, в отличие от Александра Хованова, готов был приехать только до открытия тренировочных лагерей в НХЛ и в конце концов продлил контракт с «Детройтом».



Зачем «Ред Уингз» нужен кризисный Свечников — вопрос хороший. По большому счёту, Стив Айзерман поступил по-человечески и решил дать россиянину ещё один шанс, который он заслужил своим желанием наконец-то закрепиться в основе. Евгений не прожигал карьеру в ночных клубах и не разбазаривал талант. Её ломают не отношение к делу, а банальные травмы. Выписав ему однолетний контракт на минимальные деньги босс «Детройта» ничего не потерял. Но, похоже, главный тренер «крыльев» Джефф Блэшилл устал возиться со Свечниковым и окончательно потерял в него веру. Не так давно рулевой «Детройта» говорил, что текущий тренинг-кемп — самый важный в его карьере, а сам хоккеист с оптимизмом рассказывал местным журналистам, что намерен пробиться в основу и полностью залечил своё колено.

Евгений Свечников в «Гранд-Рапидс» Фото: Frank Jansky/Getty Images

Пока неизвестно, почему Айзерман и Блэшилл решили выставить Свечникова на драфт отказов ещё до окончания лагеря. Однако причина может быть … в ещё одной травме. По информации корреспондента The Athletic Макса Балтмана, последнюю двусторонку «Ред Уингз» Евгений пропустил из-за травмы верхней части тела. Если желающих повозиться с талантливым, но хрустальным форвардом не найдётся, то он проведёт очередной сезон в «Гранд-Рапидс». Но представьте, какую красивую историю нарисовал бы генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл, брось он сейчас спасательный круг старшему брату своего лидера? Свечников-младший мечтает сыграть в одной команде с братом, а после удачно исполненного «лакросса» сразу сделал оммаж Евгению, научившему его бросать из-за ворот. Правда, сейчас по уровню братья находятся на разных полюсах, а конкуренция в «банде придурков» куда выше, чем в перестроечном «Детройте», который Айзерман только начал поднимать из руин. Похоже, что летом возвращение в Россию неизбежно.