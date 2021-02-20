Бобровский — самый дорогой запасной вратарь в истории. А «Флорида» — лучшая команда НХЛ

Если дело так пойдёт и дальше, контракт Бобровского могут выкупить, как это было с Ильёй Брызгаловым.

Ирония о том, что какое-то издание из Северной Америки включило контракт голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в число худших в НХЛ, уже не кажется любопытной. Полтора года назад российский вратарь не без скандала покинул «Коламбус», где стал обладателем «Везины», и летом 2019 года подписал семилетний контракт на общую сумму $ 70 млн с «Флоридой». Южная команда сделала на него ставку, надеясь со временем стать командой-претендентом на Кубок Стэнли, но за эти полтора сезона к стражу ворот накопилось большое количество вопросов.

Прошлый сезон для Бобровского был очень плохим, но тогда неудачную игру новокузнечанина объясняли новым коллективом, плохими действиями защитников, уменьшением экипировки и простым невезением. Нынче Сергей вроде бы неплохо взялся за дело, но очень хорошие матчи (96,9% отражённых бросков) соседствовали с провальными (78,6%), и такая нестабильность привела к тому, что Бобровский потерял статус первого номера. Потерял его, несмотря на 10-миллионную зарплату, статус суперзвезды, все заверения руководства в стиле «Верим в Боба» и неопытность сменщика-конкурента Криса Дриджера (26 лет, зарплата $ 850 тыс, 22 матча в НХЛ за карьеру).



Такое развитие событий напомнило многим болельщикам ситуацию в «Филадельфии Флайерз» в сезоне-2011/2012, когда сам Бобровский едва не «съел» своего соотечественника Илью Брызгалова, чей крупный 9-летний контракт был выкуплен через два года после заключения. Илья после того фиаско на прежний уровень уже не поднимался, а руководство «лёчиков» крайне неохотно вспоминает ту ошибку, за которую клуб будет платить по $ 1,6 млн аж до 2027 года.





7 февраля, «Детройт» — Дриджер,

10 февраля, «Детройт» — Бобровский,

12 февраля, «Тампа» — Бобровский,

14 февраля, «Тампа» — Бобровский,

16 февраля, «Тампа» — Дриджер,

18 февраля, «Каролина» — Дриджер,

20 февраля, «Детройт» — Дриджер.



Крис Дриджер — 8 матчей, 6 побед, 92,6 % отражённых бросков.

Сергей Бобровский — 7 матчей, 5 побед, 88,4%. Стартёры «Флориды» в последних матчах:7 февраля, «Детройт» — Дриджер,10 февраля, «Детройт» — Бобровский,12 февраля, «Тампа» — Бобровский,14 февраля, «Тампа» — Бобровский,16 февраля, «Тампа» — Дриджер,18 февраля, «Каролина» — Дриджер,20 февраля, «Детройт» — Дриджер.— 8 матчей, 6 побед, 92,6 % отражённых бросков.— 7 матчей, 5 побед, 88,4%.

Призывов выкупить контракт Бобровского пока не слышно, но очевидно, что тенденция для Сергея явно тревожная. Россиянин воспринимался «Флоридой» как супермен в воротах, как надёжный первый номер, о котором 10 лет можно не беспокоиться. На деле же его превосходит уже немолодой канадский ноунейм: с Крисом Дриджером в воротах «пантеры» сенсационно стали лучшим клубом НХЛ, а звёздному Бобровскому остаётся только радоваться за коллегу и ждать нового шанса. Как шутят в социальных сетях, Бобровский стал самым дорогим запасным вратарём в истории лиги.

Во встрече с «Детройтом» Дриджер снова был очень хорош. Канадец отразил 30 бросков из 32, удержал команду во второй половине матча, когда «красные крылья» прибавили в активности, но главным героем поединка стал всё же не он. Нападение «Флориды» выдало аттракцион неслыханной щедрости: Александр Барков, Джонатан Юбердо и Патрик Хёрнквист набрали 7 очков на троих, а защитник Кейт Яндл оформил ассистентский хет-трик.

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Одержав очередную победу, «Флорида» вышла на первое место в НХЛ по проценту набранных очков. Именно этот показатель в настоящее время стоит рассматривать как главный критерий успешности выступлений, поскольку все команды сыграли разное количество матчей, и набранные очки не дают явного представления о результатах.

Лучшие команды НХЛ в сезоне-2020/2021 по проценту набранных очков:



1. «Флорида» — 80%,

2. «Торонто» — 77,8%,

3. «Каролина» — 76,7%,

4. «Вегас» и «Тампа-Бэй» — 75%,

5. «Бостон» — 73,3%.

«Играть несколько матчей подряд — это здорово, это заставляет двигаться и обрести ритм. Парни сыграли невероятно. Победы — самое главное для нас. Мне не понравился первый пропущенный гол от Бобби Райана. Мы получили большое преимущество по голам в самом начале, и всё немного открылось. А я потерял концентрацию. Вторая шайба влетела от клюшки нашего Энтони Дюклера. После матча он сказал, что это было плохо с его стороны, но я должен был выручать», — с улыбкой сказал Дриджер, записав в свой актив очередной выигрыш.

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«Когда мы играем правильно, то мы не хуже других. Надо продолжать играть в том же духе, делать правильные вещи. Мы довольны, но не можем расслабляться», — отметил Патрик Хёрнквист. После повторной игры с «Детройтом» «пантеры» ждёт серия домашних матчей — три игры с «Далласом» и две встречи с боевой «Каролиной».