«Михеев быстрее самого Макдэвида!» Россиянин «съел» главную звезду «Эдмонтона»

«Торонто» продолжает рвать и метать. Лучший клуб лиги по проценту набранных очков оказался наголову сильнее «Эдмонтона», где играет лучший бомбардир сезона Коннор Макдэвил. 97-й номер «Ойлерз» в третий раз за свою карьеру не набрал ни одного очка в трёх матчах подряд, а «кленовые листья» трижды обыграли «нефтяников» с общим счётом 13:1.

Матчи против «Торонто» стали для «Эдмонтона» максимально неприятным сюрпризом. После серии из четырёх побед подряд команда Коннора Макдэвида поднялась в турнирной таблице, и «тройник» против сильного, но «играющего» коллектива Шелдона Кифа мог принести «Ойлерз» дальнейшее повышение. Вместо этого «Эдмонтон» ждал настоящий конфуз: «нефтяники» не только уступили во всех трёх матчах, но и позволили сопернику полностью доминировать в каждом игровом отрезке.

Автором единственной шайбы «Эдмонтона» за три этих матча стал Райан Нюджент-Хопкинс, отметившийся голом в середине второго периода третьей встречи. Двухголовый монстр в лице Макдэвида и Леона Драйзайтля неожиданно промолчал (одна голевая передача на счету немца), а «Торонто» обошёлся и без Остона Мэттьюса, который пропустил два матча из трёх.



У «кленовых» великолепно сыграл Вильям Нюландер, отметившийся эффектным голом в конце второго периода. Швед проявил завидное терпение, убрав с дороги распластавшегося защитника Калеба Джонса, а затем точным кистевым пробил голкипера Майка Смита.

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Не последним человеком на этом празднике жизни для «Мэйпл Лифс» был российский нападающий Илья Михеев. В середине второго периода он удачно сыграл на добивании на чужом пятачке и оформил свой третий гол в нынешнем сезоне.

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А в одном из эпизодов Михеев в великолепном стиле отработал в своей зоне, полностью лишив возможности бросить Макдэвида — россиянин «съел» канадца, славящегося своим катанием и скоростью. «О, Илья Михеев быстрее Макдэвида!» — восхитились в «твиттере» многие болельщики «Торонто». «Подтверждено: теперь Михеев — самый быстрый игрок НХЛ», — вторили другие.

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«В начале сезона все ждали, что «Торонто» будет лидером, но теперь стало понятно, что «кленовые» выше классом всех остальных соперников по канадскому дивизиону. Учитывая разрыв между лидером и всеми остальными, а также формат нынешнего плей-офф, для «Мэйпл Лифс» это будет хорошая возможность далеко пройти по кубковой сетке. Что же до «Эдмонтона», то он может быть очень хорошим, он может соревноваться с другими командами дивизиона. Но между ним и «Торонто» существует солидная пропасть», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц.