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Экхольм стал вторым защитником в истории «Эдмонтона» с голами в трёх кубковых матчах кряду

Экхольм стал вторым защитником в истории «Эдмонтона» с голами в трёх кубковых матчах кряду
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В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения двух периодов гости впереди — 4:2.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился шведский защитник Маттиас Экхольм. 33-летний хоккеист открыл счёт на шестой минуте первого периода, реализовав большинство и сумев войти в историю канадского клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)    

Отличившийся в третьем матче подряд Экхольм стал всего вторым защитником в истории «Ойлерз» с подобным достижением в плей-офф. В 1985 и 1991 годах в трёх кубковых матчах подряд также забивал и Пол Коффи. Ему же принадлежит и рекорд по голевой серии среди защитников «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ — в 1983 году канадец забивал на протяжении пяти матчей подряд.

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