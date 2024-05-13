Экхольм стал вторым защитником в истории «Эдмонтона» с голами в трёх кубковых матчах кряду
Поделиться
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения двух периодов гости впереди — 4:2.
В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился шведский защитник Маттиас Экхольм. 33-летний хоккеист открыл счёт на шестой минуте первого периода, реализовав большинство и сумев войти в историю канадского клуба.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4) 1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4) 1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5) 1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5) 2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4) 2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)
Отличившийся в третьем матче подряд Экхольм стал всего вторым защитником в истории «Ойлерз» с подобным достижением в плей-офф. В 1985 и 1991 годах в трёх кубковых матчах подряд также забивал и Пол Коффи. Ему же принадлежит и рекорд по голевой серии среди защитников «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ — в 1983 году канадец забивал на протяжении пяти матчей подряд.
Комментарии
- 13 мая 2024
-
07:02
-
06:50
-
06:45
-
06:38
-
06:30
-
06:02
-
05:50
-
05:46
-
05:30
-
05:18
-
04:21
-
00:19
- 12 мая 2024
-
23:50
-
23:36
-
23:24
-
23:12
-
22:28
-
22:12
-
22:00
-
21:49
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:03
-
19:47
-
19:28
-
18:55
-
18:33
-
18:27
-
18:02
-
17:37
-
17:15
-
16:45
-
15:50
-
15:35