Экхольм стал вторым защитником в истории «Эдмонтона» с голами в трёх кубковых матчах кряду

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения двух периодов гости впереди — 4:2.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился шведский защитник Маттиас Экхольм. 33-летний хоккеист открыл счёт на шестой минуте первого периода, реализовав большинство и сумев войти в историю канадского клуба.

Отличившийся в третьем матче подряд Экхольм стал всего вторым защитником в истории «Ойлерз» с подобным достижением в плей-офф. В 1985 и 1991 годах в трёх кубковых матчах подряд также забивал и Пол Коффи. Ему же принадлежит и рекорд по голевой серии среди защитников «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ — в 1983 году канадец забивал на протяжении пяти матчей подряд.