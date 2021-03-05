Шикарная игра Свечникова на глазах у брата! Забил лазерным броском, нарисовал гол партнёру

Противостояние двух российских хоккеистов в матче НХЛ — дело обыденное для лучшей лиги мира. А вот когда друг против друга выходят два родных брата из России — это уже особенный случай. Именно такой случился сегодня во время матча «Каролины» и «Детройта», а героями семейной хроники стали Евгений и Андрей Свечниковы.

Оба брата уже давно выступают за океаном, но на льду они встретились впервые. Всё дело в том, что младший, Андрей, с первых своих шагов в НХЛ заявил о себе, как о новой большой звезде, а вот старшему, Евгению, приходится долго и упорно доказывать тренерам «Детройта», что он достоин места в составе «Ред Уингз», и большую часть времени проводить в АХЛ. Кстати, доказать до конца не удалось до сих пор, но в феврале Свечников-старший, прошедший через драфт отказов, впервые забил в двух матчах НХЛ подряд, а сейчас, перед игрой с «Каролиной», его вновь вызвали в основу. Так братская дуэль стала возможна.

К слову, младший Свечников в последнее время притормозил с набором очков и забиванием голов. Лидер «Каролины» оставался на сухом пайке целых шесть матчей, но «Детройту» забросил в первом же периоде. В большинстве Андрей нанёс лазерный кистевой бросок из круга вбрасывания в самую «девятку», у вратаря «Ред Уингз» Джонатана Бернье не было ни единого шанса!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этим действием Свечников-младший сравнял счёт в матче, открытый «Детройтом» 21 секунду назад. Отличился Филип Задина после карусели, устроенной им, Сэмом Ганье и Владиславом Наместниковым в зоне «ураганов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Равный счёт держался почти до середины матча, когда «красные крылья» вновь вышли вперёд. И снова Задина отличился при помощи русского хоккеиста! В этот раз в роли одного из подносчиков снаряда для чеха выступил Евгений Свечников. Таким образом старший брат молодой звезды «Каролины», которого летом многие усердно отправляли в КХЛ, не видя перспектив в Америке, набрал четвёртое очко за «Детройт» в четвёртом матче этого сезона. Может, для Евгения ещё не всё потеряно в лучшей лиге мира?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но в сегодняшней дуэли братьев младший Андрей всё же оставил последнее слово за собой. На рубеже второго и третьего периодов «ураганы» отыгрались и вышли вперёд без помощи своего русского лидера, а вот четвёртый гол «Каролины», снявший многие вопросы о победителе встрече, Свечников самостоятельно нарисовал для Йеспера Фаста. Андрей сначала поучаствовал в отборе шайбы у борта, а затем выложил удобный пас шведу практически на пустые ворота, в очередной раз сыграв просто шикарно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответить на это «Детройт» уже не сумел. «Каролина» довела дело до победы, забросив пятую шайбу в пустые ворота на 56-й минуте. «Ураганы» выиграли 5:2, взяли четвёртую победу подряд и вернулись в лидеры Центрального дивизиона. Ну а братская дуэль Свечниковых осталась за младшим братом, который, кстати, забил лишь второй гол за месяц и первый — не в пустые ворота. Андрею надо возвращать кондиции из старта сезона, а Евгению — закрепляться в основе «Детройта».