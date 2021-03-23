Удивительный гол в студенческой лиге США! Он набрал почти миллион просмотров

Хоккеисты одной команды так здорово сыграли за чужими воротами, что соперник совсем ничего не понял.

Игроки команды «Шарлотт Раш», которая выступает в американской лиге USPHL, неожиданно стали знаменитостями национального масштаба. Эта лига была основана 9 лет назад и включает в себя более 60 студенческих команд со всей Америки, но до сих пор никаких удивительных событий серьёзного уровня там не было зафиксировано. В недавнем полуфинальном матче дивизиона «Премьер» между «Шарлотт» и «Нортерн Циклонс» был забит потрясающий гол, который даже привлёк к себе внимание Национальной хоккейной лиги.

Хоккеисты «Шарлотт», которых зовут Си Джей Зезима и Зак Дилл продемонстрировали удивительное взаимодействие. Зезима, находясь за воротами соперника, сделал вид, что поедет заводить шайбу в ближний угол, но сделал эффектное «скрещивание» с партнёром, а Зак Дилл спокойно завёл шайбу в противоположный угол — никто из соперников, включая капитана Оскара Ричардсона и голкипера Тревора Вонга, даже не понял, как это было возможно.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Национальной хоккейной лиги.

«Это просто нереально! Эти дети играют в шахматы на льду. А их соперник играет в шашки», «Как мне жаль этого вратаря!», «Это абсолютно гениально!» — такие комментарии оставили болельщики в социальных сетях, при этом забавной фамилии Зезима было уделено отдельное внимание.

Тот матч хоккеисты «Шарлотт Раш» выиграли со счётом 10:1, а затем вышли в финал, где победили «Флориду Илс» (2:0) и взяли титул лучшей команды USPHL дивизиона «Премьер».

Гол, забитый Заком Диллом при помощи Си Джея Зезимы (как знать, может быть, эти имена стоит запомнить), был показан по американскому каналу ESPN, а в «инстаграме» НХЛ набрал почти миллион просмотров. Ни один хоккеист USPHL пока не смог стать более-менее известным на профессиональном уровне, но после таких удивительных голов реклама этой лиге будет обеспечена.