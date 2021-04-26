Три года назад американцы продолжили яростно петь а капелла, пытаясь перекричать трибуны, которые скандировали «Россия, Россия».

На ЮЧМ в России начудили с гимном США. Сначала неправильно включили, потом вообще вырубили

Последний домашний чемпионат мира среди юниоров для России закончился уже в четвертьфинале – в 2018 году в Челябинске команда Александра Зыбина проиграла американцам со счётом 1:5, а затем организаторы добавили ещё дёгтя в бочку дёгтя, начудив с гимном победителей.

Не сказать, что у нас тогда была плохая команда – Романов, Мисюль, Замула, Марченко, Морозов, Подколзин, Дорофеев, Исхаков, но не было в ней яркого лидера, способного в одиночку решить исход матчей. Им мог стать Андрей Свечников, но его не отпустил клуб OHL, сославшись на травму. Не оказалось в составе и его партнёров по юниорской тройке – Александра Хованова и Григория Денисенко, у обоих тоже обнаружились травмы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале Russia Hockey в YouTube.

Эти потери сказались в четвертьфинале, где России предстояло противостоять действующему чемпиону, сборной США. У американцев все лидеры были в строю – и будущий первый номер драфта Джек Хьюз, и миниатюрный снайпер Кофилд, и Фараби с Вальстрёмом, и талантливый вратарь Спенсер Найт. Два периода прошли в обоюдоострых атаках, и после 40 минут счёт был равный — 1:1. Третий период расставил всё по своим местам – американцы взвинтили и без того сумасшедший темп и поехали сминать соперника. 22 броска за 20 минут, гол в меньшинстве, в равных составах и два в пустые ворота. Обидное, но вполне заслуженное поражение, а вот с гимном вышло неловко.

Американцы по традиции встали в центре площадки, флаг США начали поднимать под своды арены, а из колонок полилась какафония из гимна США и Словакии. Американские игроки недоумённо переглядывались, их тренер держал руку на сердце и старался не подавать вида, но по его напряжённому лицу было понятно, что сдерживается он с трудом.

Внезапно гимн вырубили на середине и на стадионе повисла звенящая тишина, но уже через секунду её разорвали скандирования «Россия, Россия» с трибун. Кажется, многие зрители даже не поняли, что произошла накладка.

Повторно гимн не включили, и американские игроки продолжали петь уже а капелла. Оператор выхватил яростное лицо Оливера Вальстрёма, который отчаянно пытался перекричать трибуны. Его голос тонул в шуме и гаме.

В Минспорта Челябинской области объяснили случившееся технической накладкой: «Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились. Оргкомитет и Федерация хоккея России принесли извинения сборной США. Они извинения приняли и сказали, что ничего страшного», — рассказала пресс-секретарь Министерства Ксения Клепинина.

Как сборная США отказалась пожимать руки россиянам на ЮЧМ. Скандал, которого не было Извинения американцы принесли в частном порядке, а в прессе история появилась только спустя несколько лет.

Досаду американцев скрасили не только извинения принимающей стороны, но и выход в полуфинал. Обида забылась, можно сказать, теперь эти соперники квиты – за три года до этого сборная США отказалась пожимать руки россиянам после поражения на групповом этапе ЮЧМ. Тогда, кстати, тоже обошлось без больших скандалов.