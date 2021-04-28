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Швейцария – Беларусь – 1:7, хет-трик Климовича, лакросс-гол Кузьмина, видео, обзор матча ЮЧМ-2021

Швейцария – Беларусь – 1:7
Елена Кузнецова
18-летний защитник Беларуси сотворил шедевр на ЮЧМ! Это его третий лакросс-гол за сезон!
Теперь Дмитрий Кузьмин повторил трюк на ЮЧМ. Белорусы разгромили швейцарцев, одержав свою самую крупную победу в истории турнира.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Если кто-то мог подумать, что Беларусь приехала на ЮЧМ-2021 отбывать номер, то это не так. Они не выпадают из элитного дивизиона с 2017 года, а на последних двух турнирах стабильно выходили в четвертьфинал. В этом году задача не изменилась, и если со Швецией они ещё не могут соперничать – проиграли 1:5 в стартовом матче, то середнячки вроде Швейцарии им вполне по зубам.

Четыре гола в большинстве, хет-трик нападающего Данилы Климовича к середине матча – швейцарцы постоянно теряли нападающего на дальней штанге, два из голов он забил в пустой угол после разрезающих передач, ещё один – снайперским выстрелом с острого угла. Неожиданно после второго игрового дня Климович захватил лидерство в снайперской и бомбардирской гонках турнира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Климович стал третьим белорусом в истории, оформившим хет-трик на ЮЧМ – до него это удавалось только Андрею Костицыну и Вадиму Караге. «Запомните это имя: Данила Климович», — прокомментировали в «твиттере» ИИХФ. Действительно, перед стартом турнира мало кто знал хоть что-то об этом нападающем, а теперь он становится главным открытием ЮЧМ.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
1 : 7
Беларусь U18
0:1 Климович (Шило, Сидоров) – 12:50' (5x4)   0:2 Кузьмин – 21:33' (5x4)   1:2 Труог (Зидлер) – 21:42' (5x5)   1:3 Климович (Шило, Клавдиев) – 26:50' (5x4)   1:4 Климович (Шило, Клавдиев) – 29:07' (5x4)   1:5 Сотишвили (Николаеня, Рогач) – 44:35' (5x5)   1:6 Аношко – 54:37' (бул)   1:7 Сотишвили – 58:27' (4x5)

На хет-трик от линии нападения оборона сборной Беларуси дала не менее впечатляющий ответ. Защитник Дмитрий Кузьмин пошёл на ворота в большинстве и не стал делиться шайбой с партнёрами, а забросил сам, в стиле лакросс! Кузьмин может дать фору Андрею Свечникову, который полтора года назад поставил весь хоккейный мир на уши, став первым автором лакросс-гола в истории НХЛ, а через месяц повторив этот трюк.

Так вот, для Кузьмина подобные шайбы тоже не в новинку. Если быть точным, то это его третий мичиганский гол за год. Защитник дебютировал в Экстралиге Беларуси в этом сезоне и в 52 матчах набрал 16 (6+10) очков.

Первый раз от его рук пострадал «Могилёв» в октябре-2020, после чего Кузьмин признался, что это была его первая подобная попытка в настоящей игре – и сразу удачная: «Я отрабатываю такие вещи на тренировках, но на пустые ворота. Иногда получается. А вот в игре ни разу этот трюк до этого не использовал – даже в детском хоккее. Я бы не сказал, что в лакросс-голе есть что-то суперсложное для профессиональных хоккеистов. На мой взгляд, главное – расслабить руки и поднять шайбу на крюк, а дальше всё само собой получится».

Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея республики Беларусь». Видео можно посмотреть на канале «Хоккей Беларуси» в YouTube.

Вторая шайба Кузьмина в Экстралиге случилась в декабре в ворота «Локомотива», и снова «мичиган». Кстати, Кузьмин брал пример вовсе не со Свечникова, а со своего нападающего Ильи Спата, с которым вместе играл за юниорскую команду Беларуси в Высшей лиге. «Он так очень часто закладывал, и всё время хотелось попробовать. Спат – известный мастер, он меня и учил, больше всего мне помогал. Ну и вся жлобинская молодёжь тоже обучала, когда мы в институте сборных в Раубичах вместе играли. Оставались после тренировок, отрабатывали. Выходит, что обучение не прошло зря», — рассказывал Кузьмин.

Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея республики Беларусь». Видео можно посмотреть на канале «Хоккей Беларуси» в YouTube.

Не зря, ох не зря Кузьмин оттачивал этот финт на тренировках. На главной юниорской сцене – чемпионате мира – он забивал уже на опыте, понимая, что трюк должен пройти. «Швейцарцы потеряли шайбу на синей линии, я подобрал её и поехал за ворота. Уже когда оказался там, понимал, что попробую забросить именно в таком стиле. Подумал: почему бы и нет? Всё получилось как нельзя лучше. Конечно, на тренировках пробовал. Забросил две такие шайбы в чемпионате Беларуси. Можно сказать, что умею. Вот решил попробовать и здесь. Это натренированный момент, могу спокойно его сделать», — сказал он после матча со Швейцарией.

Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея республики Беларусь». Видео можно посмотреть на канале «Хоккей Беларуси» в YouTube.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Белорусы разгромили Швейцарию со счётом 7:1 – это их самая крупная победа в истории турнира. Прежний рекорд держался с 2008 года, тогда сборная Беларуси взяла верх над Данией со счётом 6:2. Команда Дмитрия Шульги вышла на второе место в группе А и упрочила свои шансы на выход в четвертьфинал. Впереди – важный матч с Латвией.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: iihf.com

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