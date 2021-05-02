Первый гол Гусева за «Флориду»! Изящно обманул вратаря, послав шайбу между щитков

Но это событие вряд ли сейчас изменит статус Никиты в «Пантерз».

Дела у Никиты Гусева в НХЛ идут не лучшим образом, поэтому всё активнее звучат разговоры о его скором возвращении в Россию. Но пока топ-клубы выстраиваются в очередь за талантливым форвардом, сам он всё же пытается заиграть в лучшей лиге мира.

«Тренер «Нью-Джерси» не искал подход к Гусеву. Это уникальный игрок, таких в НХЛ немного» Обозреватель The Athletic Кори Масисак объясняет, почему второй сезон Никиты в «Дэвилз» закончился расторжением контракта.

В дедлайн Гусева обменяли из «Нью-Джерси» во «Флориду», но на новом месте прорыва не случилось. Почти 20 минут в дебютном матче за «пантер» сменились крохами айстайма и потерей места в составе — прошлую встречу «Флориды» с «Чикаго» россиянин пропустил по решению тренера Джоэля Кенневилля.



На повторную игру с «Блэкхоукс» Гусев всё же вернулся в заявку своей команды, и уже в начале второго периода состоялось знаменательное событие — первый гол Никиты за «Флориду». Он получил шайбу у правого борта, продвинулся на пятачок и изящно обманул вратаря, послав ему шайбу между ног с неудобной руки. Кстати, в рамке «Чикаго» находился Кевин Ланкинен — тот самый финский голкипер, которому Гусев и Ко не смогли забить ни одного гола в полуфинале ЧМ-2019.

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Это был уже второй гол «Флориды» в матче — на 8-й минуте первого периода счёт открыл Энтони Дюклер. В середине второго периода «Чикаго» отыгрался, забросив две шайбы за 52 секунды в ворота Сергея Бобровского, но «пантеры» вновь вышли вперёд, забив гол в раздевалку. Лучший снайпер «Флориды» Александр Барков отличился после великолепных действий защитника Густава Форслинга.

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А в начале третьей двадцатиминутки «пантеры» окончательно сделали результат. Сначала дубль оформил Дюклер, и в этой шайбе поучаствовал ещё один российский форвард «Пантерз» Денисенко: он совершил перехват в средней зоне и начал голевую атаку. Второе очко Григория в НХЛ, он набирает результативные баллы во втором матче подряд.

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Через 31 секунду после этого свой гол забил Оуэн Типпетт, сняв все вопросы о победителе матча. «Чикаго», правда, не сдался, забил третью шайбу в большинстве, а потом в четвёртый раз огорчил Бобровского на последней минуте. Но победу «Флорида» в итоге отстояла.

У двукратного обладателя «Везины», несмотря на четыре пропущенные шайбы, 31 сейв. Денисенко провёл на льду почти 13 минут в первом звене с Барковым и Дюклером, один раз бросил по воротам, провёл три силовых приёма и заработал показатель полезности «+3».



Что касается Гусева, то его игровое время составило 12 минут 19 секунд, за которые он успел нанести четыре броска в створ, но ничем опасным, кроме голевого момента, Никита не отметился. Сложно сказать, насколько эта игра возвысит цену Гусева в глазах Кенневилля, но пока есть ощущение, что Никита вряд ли выйдет на ведущие роли во «Флориде» к плей-офф («пантеры» уже обеспечили себе там место) и летом всё-таки вернётся в Россию. По крайней мере, один забитый гол изменить этот расклад точно не сможет.