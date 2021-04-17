«Тренер «Нью-Джерси» не искал подход к Гусеву. Это уникальный игрок, таких в НХЛ немного»

Ещё год назад Никита Гусев был одним из лидеров «Нью-Джерси», но в этом сезоне всё пошло наперекосяк. Новый тренер – новые правила, которые Никите не подходили, перевод в нижние звенья, ссылка в запас и расторжение контракта. Нападающий уже нашёл себе новую команду – «Флориду», а «Чемпионат» созвонился с обозревателем The Athletic Кори Масисаком, чтобы обсудить перипетии судьбы, в которые попал Гусев, а также игру других россиян – Дмитрия Куликова, Михаила Мальцева, Никиты Охотюка, и белоруса Егора Шаранговича.

Статистика Никиты Гусева в сезоне НХЛ-2020/2021

«Гусев – своеобразный и уникальный игрок, таких в НХЛ немного»

— Никита и прошлый сезон начинал тяжело, но потом пошло, и в этом году он должен был стать лидером команды. Что пошло не так в этом году?

— Все ждали, что он будет одним из лучших игроков команды. Где-то после 15 матчей прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром команды, был, пожалуй, самым креативным игроком клуба. Всё запуталось, когда «Нью-Джерси» сменил тренера, и Никита не вписался в его систему, в отличие от предыдущих наставников. На старте сезона у него было не так много очков, он скатился из первых двух звеньев сначала в одну из нижних троек — а эта роль явно ему не подходит — а затем вообще не попадал в состав. В итоге его выставили на драфт отказов и отпустили, чтобы он нашёл новую команду. Я спросил Линди Раффа, были ли у Гусева какие-то проблемы перед стартом сезона, травма или ковид, которыми можно было бы объяснить его спад. Но он сказал, что никаких проблем не было, он просто плохо играл на старте, не реализовывал свои моменты, а потом, по сути, попал в немилость к тренеру.

— Перед сезоном не было мыслей, что Гусев не сработается с Линди Раффом?

— По предыдущему опыту Раффамы знаем, что его команды показывают быстрый хоккей, а Никита любит замедлять темп, контролировать игру. Рафф говорил, что пытался заставить Никиту играть быстрее. А Никита, наоборот, хотел замедлять темп, подольше возиться с шайбой, давая партнёрам возможность открыться. Наверное, были какие-то опасения, что они могут не сработаться.

В прошлом году Никита заиграл, когда его поставили к БлэйкуКоулману, самому скоростному игроку команды. И я думал, что надо сделать то же самое, дать ему в партнёры быстрого игрока, тогда всё получится. Одно время он играл с Еспером Браттом, он тоже быстрый парень, но по какой-то причине в этом году не сложилось.

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— Тренер говорил, что молодёжь съела Гусева, но он ведь игрок совсем другого формата, таких «Нью-Джерси» не хватает. Не был ли Рафф к нему категоричен, не давал ему использовать свои сильные стороны?

— Наверное, справедливо сказать, что в свой первый год в команде тренер «Нью-Джерси» не искал подход к Гусеву, чтобы помочь ему. Он хотел, чтобы Никита сам искал подход, как помочь им.

— А он уже состоявшийся игрок, который не может взять и поменять свою игру.

— Да. По сути, он провёл только один год в НХЛ, но было много сезонов до этого, когда он был одним из лучших игроков мира. Думаю, у него есть шанс добиться успеха с «Флоридой», если там подберут ему подходящих партнёров и позволят показывать свой хоккей.

— Получается, ему не повезло, что летом клуб сменил вектор? И было ли у него вообще будущее в «Нью-Джерси», если бы не новый тренер?

— После этого сезона у него заканчивается контракт, так что не знаю. Я не так часто с ним говорил, было пару интервью перед сезоном, но не могу утверждать, был ли он тут счастлив или нет. Понятно, что попав в запас, он точно не был счастлив.

В прошлом году все игроки говорили, что он классный парень, лучший распасовщик в команде. Думаю, партнёры его любили, если это было взаимно, наверное, он бы хотел задержаться в клубе подольше. Но за полтора года он успел поиграть при трёх тренерах, так что было непонятно, сможет ли он закрепиться здесь надолго.

— В какой момент Гусев захотел сменить команду?

— Не знаю, когда именно это произошло. Он долго не играл, 11 или 12 матчей подряд. Когда обменяли Палмьери и Зэйджака, я подумал: «Если Гусева и сегодня не будет в составе, что-то произойдёт». Он не попал в состав, и стало ясно, что клуб решил сменить вектор, идти дальше с молодыми игроками.

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— Гусев в прошлом году доказал, что способен играть в НХЛ. Но где его потолок, насколько хорош он может быть в этой лиге, учитывая его возраст?

— Когда он показывал свою лучшую игру в прошлом году, он, без сомнения, был одним из лучших распасовщиков не только в «Нью-Джерси», но и во всей лиге. Когда у него получается придержать шайбу, найти партнёра, он просто изумителен. И бросает он лучше, чем может показаться, у него коварный и хитрый бросок, которым он облапошивает соперников. А бывает, он смотрит на вратаря, но не бросает, а делает пас.

— Наверное, ему нужна команда, где к нему найдут подход?

— Я бы сказал, что это своеобразный и уникальный игрок, таких в НХЛ немного, большинство укладывается в определённые стандарты. И у тренера «Флориды» в прошлом уже получалось находить подход к таким уникальным игрокам, так что «Пантерз» могут ему подойти. Плюс его семья любит проводить время в Майами, в межсезонье туда приезжает много русских игроков.

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«Куликов – один из главных сюрпризов. Его карьера может взять новый виток»

— Дмитрий Куликов второй год подряд старается возродить карьеру, но уже в роли не атакующего, а оборонительного защитника. Что вы отметили в его игре?

— Это вообще прямо противоположный с Гусевым случай. Куликов стал одним из главных сюрпризов сезона. Его приглашали на роль шестого-седьмого защитника, а он весь год отыграл во второй паре, проводил на льду по 19-20 минут за матч.

Помню, ещё во «Флориде» он был атакующим защитником, а теперь переделал себя в игрока оборонительного плана. Наверное, он был лучшим оборонительным защитником команды в этом году. Он сразу вписался в коллектив, большую часть времени выходил с Суббэном. Если Никита не сработался с новым тренером, то Куликова тренеры обожали. Они предоставили ему больший шанс, чем можно было ожидать, и он за него ухватился.

— Он уже ветеран по меркам НХЛ, как думаете, он ещё долго будет играть?

— В это межсезонье он подписал однолетний контракт с небольшой зарплатой. Обычно в случае с 30-летними игроками это сигнал, что он приближается к концу карьеры. Но в этом году он здорово играл за «Нью-Джерси», если в «Эдмонтоне» продолжит в том же духе, то его карьера может взять новый виток. Возможно, он сможет подписать контракт уже на два-три года и на большие деньги. Если раньше его карьера двигалась вниз, то теперь развернулась в обратном направлении.

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— В чём феномен Михаила Мальцева? В России все были удивлены его решением отправиться за океан, ведь он далеко не всегда проходил в состав своего клуба в КХЛ. А сейчас он игрок основного состава «Дэвилз».

— Он – один из тех, которому дают играть в этом году. Я бы даже сказал, что он – один из тех, кто играет, потому что не играл Гусев. Главный вопрос был в том, сможет ли он играть на скоростях уровня НХЛ. Кажется, у него получается.

Его обводка, работа рук, владение клюшкой, когда на спине сидит соперник. Как в моменте с его голом на предсезонке в прошлом году, это был лучший гол «Нью-Джерси» во всём сезоне. Он выходит в третьем-четвёртом звене, от него требуют жёсткой игры, но в то же время он играет мастеровито, это помогает ему выделяться на фоне других ребят, которые играют схожую роль.

— Можно ли говорить, что в отличие от Гусева, Мальцеву как раз повезло с Раффом в роли главного тренера?

— Пожалуй, так и есть. У «Нью-Джерси» есть Хьюз, Хишир, Братт – это всё миниатюрные ребята. А Рафф не раз говорил, что ему нужны габаритные игроки, которые будут их дополнять. Мальцев и Бастиан получили больше шансов в этом году, потому что лидеры «Дэвилз» не обладают большими габаритами.

— Мальцев может закрепиться в команде?

— Он балансирует на этой грани. Не уверен, что он будет постоянно играть за «Дэвилз» в следующие 10 лет, но думаю, он будет получать шансы. Он ещё достаточно молод, если он станет хоть чуточку быстрее, это поможет ему закрепиться в составе и провести 300-400 матчей в этой роли.

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«Шарангович – второй сюрприз, прошёл путь от третьего звена в АХЛ до первого в НХЛ»

— Шаранговичу помогло пробиться в состав то, что он всю осень играл в КХЛ и приехал в отличной форме, пока остальные только вкатывались в сезон?

— Если Куликов стал главным сюрпризом, то Шарангович – вторым. Егор прошёл путь от третьего-четвёртого центра в АХЛ до первой тройки «Нью-Джерси». В КХЛ он играл у тренера, который в него верил, давал ему возможность много игратьи развивать навыки, которым не уделяли столько внимания в АХЛ. Он приехал в тренировочный лагерь в полной боевой готовности, это ему помогло.

— Нет ли опасения, что хороший сезон Шаранговича — это эффект именно хорошей формы в начале чемпионата, и совсем не факт, что в обычном сезоне, когда все будут в равных условиях, он проявит себя?

— Такое возможно. Он здорово провёл первые два матча, потом у него был спад. Но во второй части сезона он проснулся и сейчас является одним из лучших в команде. В АХЛ он не так много бросал по воротам, но в КХЛ тренер сказал ему: «Бросай почаще». У Шаранговича есть великолепный бросок, один из лучших в команде, есть габариты. Он отвечает потребностям «Нью-Джерси».

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«Охотюк отличается от других русских ребят, он олдскульный игрок, любит хитовать»

— Почему с тех пор, как ушёл Ковальчук, русские ребята не приживаются в «Нью-Джерси»? Связано ли одно с другим?

— Конечно, с Ковальчуком странно вышло, в клубе хотели, чтобы он играл у них долгие годы. У «Нью-Джерси» было не так много игроков такого калибра. Если не случится чего-то странного, у Шаранговича, пусть он и не из России, есть все шансы надолго закрепиться в команде. Не факт, что он всегда будет играть в первом звене, но во втором или третьем – вполне.

И «Дэвилз» не стесняются драфтовать русских, практически каждый год кого-то выбирают. В клубе надеются, что Мухамадуллин станет для них хорошим игроком. Пока никто даже не представляет, что из него вырастет, но он интересный парень, большой и хорошо катается.

— В клубе следят за проспектами в КХЛ – Мисюлём, Мухамадуллиным, Грицюком?

— Всегда загадка, когда эти ребята решат приехать в Северную Америку, и приедут ли вообще. Мисюль – тоже интересный парень, в какой-то момент, через год или через четыре года, он может получить шанс в «Нью-Джерси».

— Никиту Охотюка вызвали в команду такси, у него есть шанс дебютировать в НХЛ в этом году? И насколько он близок к тому, чтобы закрепиться в основе?

— Думаю, ему дадут сыграть один или два матча ближе к концу сезона. В обычный год он бы получил шанс после 50-60 матчей за «Биннингтон», но это не обычный год. Я видел несколько матчей «Биннингтона», он отличается от других русских игроков, любит применять силовые приёмы. В системе «Нью-Джерси» есть два человека – Охотюк и Кевин Баль, которых рассматривают как оборонительных защитников клуба в будущем. Вопрос в том, когда это случится, через год или через два. Не думаю, что «Нью-Джерси» видит Охотюка в первой паре, но в клубе считают, что он способен долго играть в НХЛ. Всё дело в его стиле игры, раньше таких защитников было пруд пруди, а сейчас мало. Можно сказать, он олдскульный игрок. Он будет любимцем болельщиков, фанаты обожают мощные хиты.