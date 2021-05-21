Жуткое видео из НХЛ. Таварес получил коленом в голову и едва не потерял сознание

Хоккеист «Торонто» получил непреднамеренный удар от Кори Перри, после чего всем стало страшно. Его увезли со льда на носилках.

Этой ночью на «Скотиабанк-Арене» последней из серий текущего розыгрыша Кубка Стэнли стартовало историческое противостояние между «Торонто» и «Монреалем». Канадские клубы встретились на стадии плей-офф впервые за 42 года, когда «Канадиенс» сокрушили «Мэйпл Лифс» в четырёх матчах на пути к очередному трофею. По случаю возвращения классической серии мэры городов даже заключили пари о победителе в этом раунде.

Новость по теме Мэры Торонто и Монреаля заключили пари на исход в серии плей-офф Кубка Стэнли

Но одно из главных противостояний всей НХЛ было омрачено уже в первом периоде. В середине отрезка капитан хозяев Джон Таварес получил шайбу около синей линии «Монреаля» и попал под силовой приём Бена Шьяро. После падения на лёд нападающий «Торонто» оказался прямо на пути Кори Перри, который не успел уйти от столкновения и попал Таваресу коленом в лицо. Игра тут же была остановлена, и на помощь лидеру «Мэйпл Лифс», уже истекавшему кровью, тут же отправилась бригада медиков. На то, как Джон выглядел в первые минуты после получения травмы, просто страшно смотреть.

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На льду вокруг своего капитана собрались все хоккеисты «Торонто». Из ложи спустился генеральный менеджер «листьев» Кайл Дубас, на лице которого ужас от происходящего не могла скрыть даже защитная маска. Примерно спустя десять минут после происшествия Тавареса на носилках увезли с площадки, а официальный аккаунт «Монреаля» в «Твиттере» выразил свою поддержку пострадавшему.

«Мы хотели бы выразить обеспокоенность состоянием Джона Тавареса и пожелать ему скорейшего выздоровления», — говорится в записи «Канадиенс» в социальной сети.

С такими же намерениями к форварду «Торонто», который даже успел показать большой палец перед тем, как покинуть лёд, подъехал и нанёсший ему травму Кори Перри. И пускай очевидно, что умысла в действиях опытного форварда «Хабс» не было, ему всё равно пришлось ответить за выведения Тавареса из строя. В качестве мстителя выступил Ник Фолиньо, вызвавший Перри на драку. 36-летний канадец, на котором не было лица после случившегося, стойко вынес все удары соперника и даже не попытался атаковать в ответ.

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Потеря капитана сказалась как на настрое, так и на игре «Торонто». Уже спустя полторы минуты после возобновления игры «Монреаль» открыл счёт усилиями Джоша Андерсона. Хозяева явно большую часть времени матча находились в состоянии аффекта, не проявляя достаточной агрессии в игре, и смогли ответить только в начале второй двадцатиминутки, когда отличился Вильям Нюландер. Но победа в матче всё равно осталась за гостями.

За семь с половиной минут до конца основного времени Пол Байрон умудрился опередить в погоне за шайбой Расмуса Сандина, вырваться один на один с голкипером и в падении на коленях затолкать снаряд в ворота. При этом хоккеистам «Монреаля» удалось отличиться в меньшинстве.

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Последние четыре минуты «листья» провели практически в одном сочетании. На льду, не сменяясь, находились Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли, а за три минуты до конца к ним присоединился Митчелл Марнер. Несмотря на присутствие всей огневой мощи «листьев» на льду в концовке встречи, ещё раз пробить Кэри Прайса, проводившего свой первый матч в НХЛ с 20-го апреля, игрокам «Торонто» не удалось. 2:1 – двойной удар для «Мэйпл Лифс».