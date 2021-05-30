«Намеренно ехали «убивать». Шведы сломали капитана сборной России, Ковальчук начал мстить

Сначала на грязный приём Мюррея наши дали сдачи в бою, а затем показали, кто есть кто, результатом на табло. Вспоминаем ЧМ-2008.

Матч России со Швецией на квалификационном этапе ЧМ-2008 мало что решал – в четвертьфинал попадали и те и другие, и борьба шла разве что за более высокое место в группе. Шведы даже дали отдохнуть ведущему защитнику Йонссону и вышли на игру в три пары обороны, но на лёд всё равно вышли не столько играть, сколько лупить соперников, да как можно жёстче. Не ожидали, что ли, что Россия даст сдачи так, что мало не покажется. Причём как в бою, так и на табло.

«Мюррей намеренно ехал «убивать» Морозова»

Шведы в Квебеке этим занимались постоянно – в матче со Швейцарией защитник Валлин ударил нападающего Романа Вика в голову локтем так, что тот на несколько минут потерял память и заработал тяжёлое сотрясение мозга. Да и будущий антигерой встречи Россия – Швеция жёсткий защитник Дуг Мюррей позже в эфире шведского телевидения рассказывал, что ещё на вбрасывании предупреждал Алексея Морозова, чтобы оглядывался по сторонам и не опускал голову.

Грубость, провокации и хамство начались с первых же минут, но то, что сделал Мюррей на экваторе периода, перешло все границы и вызвало волну гнева как на скамейке сборной России, так и у болельщиков. Мюррей со спины грязно атаковал капитана россиян Алексея Морозова. Мало того, что у него на тот момент даже шайбы не было, так ещё и зарядил швед расчётливо, в голову. «Это же просто подлость! Другого слова нет», — кипел от негодования Сергей Наильевич Гимаев.

К лежащему на льду Морозову поспешили врачи, а у борта вспыхнула стычка. Мюррей находился вне досягаемости, окружённый лайнсменами, и Илья Ковальчук, бросившийся мстить за своего капитана, схватил первого попавшегося под руку игрока в жёлтой форме. Им оказался Антон Строльман, которого Ковальчук повалил на лёд.

Видео грязного удара Мюррея и драки Ковальчука и Строльмана.



«Шведы всегда так играют. Мы были ко всему готовы. Но когда били Морозова — шайбу запустили по бортику, он её уводил, разворачивался. А Мюррей намеренно ехал «убивать» Морозова. В тело играть. И попал в голову… Понимаете, если бы это был какой-то момент случайный — такого, может, и не случилось бы. Но Мюррей намеренно шёл травму ему наносить! Кто знает теперь, будет Алексей дальше играть или нет. А у нас была злость, да!» — говорил после матча нападающий Александр Сёмин.

«Мюррей намеренно ехал «убивать» Морозова? Глупый вопрос. Все применяют силовые приёмы друг против друга. Я вам скажу, что удар считается нормальным, если соперник в этот момент с шайбой. Да, газеты сейчас напишут, что это был удар со спины, что наш игрок такой-сякой… Но это не так. Нормальный приём был применён. Просто игрок остановился с шайбой, поэтому удар вышел сильнее, чем рассчитывал мой хоккеист. Вот и всё. Мы вынуждены играть в силовой хоккей из-за маленьких площадок. Все об этом знали заранее и должны были быть готовы», — пожимал плечами главный тренер шведов Бенгт-Оке Густафссон.

Все трое – Ковальчук, Строльман и Мюррей – получили удаления до конца матча, причём последнему выписали матч-штраф. Сборной России остаток игры (50 минут!) пришлось играть в три звена – Морозов после такого удара, да ещё и с не одним сотрясением мозга в анамнезе, конечно, игру продолжить не смог.

«Если с тобой играют грязно, ты должен забивать. В сборной СССР так было»

Но игра в три звена не была самым тяжёлым моментом. Хуже то, что у шведов получилось выбить россиян из колеи. Наша «скамейка» долго не могла отойти от этого подлого удара, и у «Тре крунур» была возможность взять соперника тёпленьким, пока он не оклемался. И ведь у них почти получилось!

Фото: РИА Новости

Россия получила пятиминутное большинство, но все мысли в это время, наверное, были заняты травмированным капитаном, а не розыгрышем, так ещё и шведы продолжали выводить наших ребят из себя. На пятачке у ворот Лундквиста Фернхольм взял Овечкина в захват за шею и сбил с него шлем. Выключил ещё одного лидера нашей команды, разменявшись двухминутками.

Тем не менее великолепно в воротах действовал Евгений Набоков, для которого этот матч стал первым на турнире (он прилетел в Квебек сразу после вылета «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли), а в середине второго периода Сёмин сравнял счёт, добив шайбу в ворота после мощнейшего броска Овечкина.

Но всё-таки у наших ребят где-то шайба предательски сходила с клюшки, где-то передачи не получались, где-то Лундквист подтаскивал, а у шведов получалось гнуть своё. На последней минуте они забили гол «в раздевалку»…

Только к третьему периоду россиянам удалось взять эмоции под контроль, отбросить лишние мысли и начать играть, как они умеют. Шведы едва справлялись с натиском атак на свои ворота (преимущество по броскам в этом периоде было 15:5 в пользу россиян) и в итоге не выдержали. Сергей Фёдоров сравнял счёт на 45-й минуте, а за шесть секунд до конца основного времени Овечкин пригвоздил грубиянов победной шайбой.

Фото: РИА Новости

Вот так – на силе характера и духа – Россия наказала шведов за их вольности, сыграв один из лучших по накалу матчей на том турнире. Как точно заметил после игры Фёдоров, ещё в СССР было принято отвечать на грубость счётом на табло: «Это хоккей. Если ты отвечаешь ударом на удар, всё должно быть в пределах правил. Закон хоккея: если с тобой играют грязно, то ты должен забивать. По крайней мере, в сборной Советского Союза так было. Я думаю, что наша реакция была прямой и чёткой».

«Да, шведы играют жёстко. Они умеют играть в силовой хоккей. Но чтобы так грубо — первый раз вижу. Я не думаю, что удаление Ковальчука было правильным. В силу того, что перчатки оба игрока не сбрасывали, надо было им дать просто по две минуты, и всё. Но я Илью поздравил с тем, что он сделал. Мы ещё во время периода на лавочке пытались успокоить ребят. Потому что нам надо было играть, а не убивать соперника. Понимаете, в этих правилах есть некая не то что недосказанность, но… Вот, посудите сами: я мог в конце третьего периода выпустить любого своего игрока, который может просидеть потом две игры с дисквалификацией, и он прибил бы одного из лидеров их команды просто, и всё. Хоккей превращается в какую-то дуэль гладиаторов. Поэтому я надеюсь, что наши люди, которые тут находятся, будут ставить этот вопрос. Удар в голову должен наказываться строго и адекватно», — заявил главный тренер россиян Вячеслав Быков, который ходатайствовал за то, чтобы отстранить Мюррея надолго.

Шведа дисквалифицировали только на один матч, но, к счастью для сборной России, Морозов пропустил следующую игру и вернулся в строй к четвертьфиналу – а дальше все помнят. Финал, Канада и дубль Ковальчука, который принёс России первое золото за 15 лет.