Кучерова сломали подлым ударом в спину. «Тампа» потеряла лидера и проиграла в овертайме

Скотт Мэйфилд сначала вывел из игры Никиту, потом заехал в голову Стэмкосу — всё безнаказанно — а затем ещё и забил. Всё решит седьмой матч.

Плохая новость для «Тампы» — она вела 2:0 в шестом матче серии с «Айлендерс», но не смогла удержать победный счёт и проиграла в овертайме. Теперь всё решит седьмая игра.

Ещё одна плохая новость для «Тампы» — Никита Кучеров получил травму в первой же смене после подлого удара в спину по рёбрам от Скотта Мэйфилда и не смог продолжить игру. Защитник «Айлендерс» сделал это явно не случайно, а специально хотел вывести из игры главную звезду соперника, а судьи этот момент пропустили.

Видео эпизода с травмой Кучерова можно посмотреть здесь.

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«Островитяне», провалившие пятый матч по всем фронтам, сегодня были максимально собранными. Более того, они вышли с желанием прежде всего задавить «Тампу» и бить всё, что движется, а когда представится шанс, использовать свои моменты. В первой части у них получалось всё и даже больше, во второй поначалу — ничего, Андрей Василевский уверенно отражал все броски, а полевые ему помогали. В концовке первого периода Брэйден Пойнт открыл счёт. Сначала сам же за воротами отборолся за шайбу, потом пошёл на пятачок и вогнал снаряд в сетку.

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Для канадского форварда заброшенная шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф, что является повторением его личного рекорда, установленного в минувшем сезоне. Брейден повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за карьеру добирались до отметки в 14 голов в розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорд в этой номинации принадлежит Яри Курри (четыре раза минимум по 14 шайб в плей-офф), второе место занимает Майк Босси — три раза. Он же установил ещё один клубный рекорд, став первым игроком «Тампы», набравшим очки в девяти матчах плей-офф подряд.

Во втором периоде «Тампа» оказалась в непростой ситуации, когда один за другим на скамейку штрафников уехали Виктор Хедман и Михаил Сергачёв, но выстояла «три на пять», а вскоре положила вторую. Энтони Сирелли ускорился, получил длинную передачу от Палата, сблизился с Варламовым и точно бросил в домик.

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Казалось, что по такой серии и для такой «Тампы» это слишком большой задел, чтобы его растерять, но нет. «Айлендерс», подгоняемые домашними трибунами, медленно, но верно, совершили камбэк. Через пару минут после того, как счёт стал 0:2, Джордан Эберле мощным броском с неудобной подарил хозяевам надежду.

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Перед вторым перерывом соперники снова всерьёз закусились — всё тот же Мэйфилд полез на Стэмкоса и заехал ему кулаком в затылок, припечатав к лицом к заградительному стеклу. Судьи пропустили и это нарушение, и за капитана вступился Блэйк Коулман. До настоящей драки не дошло, только до обоюдного удаления за грубость.

Момент с ударом в голову Стэмкосу можно посмотреть здесь.

Мэйфилд не только не был наказан за свою грязную игру, но ещё и стал героем «Айлендерс», сравняв счёт в третьем периоде. «Просто зверь — поохотился за звёздами „Тампы“ и был вознаграждён за это голом», — прокомментировал игру защитника аналитик NBC Sports Кит Джонс.

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«Айлендерс», пусть и не самыми разрешёнными методами, но добились своего. В самом начале овертайма Блэйк Коулман подарил шайбу Энтони Бовилье, который пробил Василевского и подарил этой серии седьмой матч.

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«Тампа» была в девяти минутах от финала Кубка Стэнли, но проиграла. «Молниям» надо надеяться на то, что Кучеров сможет выйти на решающую встречу, а судьи протрут глаза и начнут свистеть явные нарушения.