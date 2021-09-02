16-летний Мичков ярко дебютировал в КХЛ! Именно с его паса началась победная атака СКА

Петербургский СКА открыл новый сезон КХЛ гостевым матчем в Череповце с местной «Северсталью». Команды встречались меньше недели назад в Санкт-Петербурге на предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова, и тогда сегодняшние хозяева оказались сильнее – 3:2. Правда, это не помешало армейцам занять итоговое первое место.

По сравнению с той игрой составы обеих команд претерпели некоторые изменения. В основной обойме «Северстали» нашлось место нескольким дебютантам КХЛ, включая и первого в истории лиги эстонца Роберта Рооба, однако сочетания оставшихся атакующих троек и оборонительных дуэтов остались практически теми же, что использовались Андреем Разиным на мемориале Пучкова.

Состав СКА, напротив, изменился не только по именам, но и по наполнению звеньев. В частности, вне заявки на матч остался новоиспечённый голкипер петербуржцев Ларс Юханссон, а нападающий Евгений Тимкин, который в предыдущем сезоне выступал в четвёртой тройке с Владиславом Каменевым и Артёмом Швец-Роговым, получил капитанскую нашивку и появился в первом сочетании с Линденом Веем и Антоном Бурдасовым, как это было и в последней игре армейцев во время предсезонки с омским «Авангардом».

Но главной новостью оказалось появление в заявке 16-летнего нападающего Матвея Мичкова, который дебютировал во взрослом хоккее в первом матче петербуржского турнира с «Сочи» и сразу же отличился заброшенной шайбой.

Отвечая на вопрос, как СКА будет вводить Матвея в состав, главный тренер армейцев Валерий Брагин сказал: «Мичков – игрок с характером, думаю, у него хорошее будущее. Конечно, будем аккуратно подводить его к составу. Он может ходить по всей вертикали клуба, но мы будем отслеживать его физическое состояние».

И вот уже в первом матче регулярного чемпионата Мичков был заявлен как 13-й нападающий. Дебют Матвея в КХЛ случился уже на седьмой минуте, но до его первого появления на льду блистали другие игроки.

Уже на второй минуте с передачи другого дебютанта КХЛ в составе СКА Фредрика Хендемарка счёт открыл Кирилл Марченко, но уже через три минуты «Северсталь», получив право на реализацию большинства, восстановила равенство усилиями Роберта Рооба, ставшего первым эстонцем в истории КХЛ, забросившим шайбу.

Но теперь вернёмся к Мичкову. Матвей, дебютировав в КХЛ в возрасте 16 лет и 267 дней, занял четвёртое место в списке самых молодых хоккеистов в истории лиги и сместил нападающего магнитогорского «Металлурга» Данилу Юрова, сыгравшего первый матч в прошлом сезоне.

Дебют юного таланта выдался очень ярким. Уже в первой смене он, появившись на льду в первом сочетании вместо Евгения Тимкина, нанёс бросок в сторону ворот Константина Шостака, но шайба пролетела рядом со штангой.

Матвей вообще был одним из самых активных игроков СКА. Уже в самом начале второго периода, в котором он вышел на лёд с первых секунд, Мичков получил отличную возможность забросить первую шайбу в КХЛ, но не смог переиграть Шостака при выходе один на один.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А уже в конце двадцатиминутки Матвей сам вывел на рандеву с голкипером Антона Бурдасова, но тот лишь заработал буллит, который не удалось воплотить в гол Кириллу Марченко.

Игровое время Мичкова в общей сложности составило 13 минут и 15 секунд (восьмой результат среди нападающих СКА) за 18 смен.

Матвей стал самым бросающим игроком СКА – четыре его попытки заставили Константина Шостака вступить в игру. Однако забросить Мичкову так и не удалось, так же, как и не удалось набрать очков. Но свой вклад в победу петербуржцев он всё-таки внёс. Именно с его передачи на Антона Бурдасова началась атака СКА, которая закончилась победным голом Линдена Вея.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Петербуржцы выиграли, хоть и не без проблем, но этот матч дал понять болельщикам СКА, что их подрастающая звезда уже способна на многое.