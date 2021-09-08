Последняя Олимпиада с НХЛ. Канада обыграла всех, Россия с треском провалилась

Сочи-2014 запомнился и буллитёром Оши, и подвигами Гудлевскиса, и блестящим Селянне, который в 43 года был признан MVP.

НХЛ возвращается на Олимпиаду, и в Пекине мы снова увидим турнир с лучшими хоккеистами мира. Овечкин, Кросби, Хедман, Ахо и другие сойдутся в споре за золото, а пока «Чемпионат» вспоминает последнюю Олимпиаду с игроками НХЛ. Сочи-2014.

НХЛ затягивала с решением по Олимпиаде

Уже за год до Сочи Гэри Беттмэн намекал, что НХЛ на Олимпиаде — это хорошо, но «в некоторых местах не так хорошо, как в других». В том сезоне Александр Овечкин впервые заговорил о том, что поедет на домашние Игры, несмотря ни на что. И успел заручиться поддержкой владельца «Вашингтона», который был готов отпустить капитана «столичных» в Сочи, даже если НХЛ никуда не поедет.

Переговоры по участию в Сочи-2014 завершились в июле 2013 года положительно, несмотря на сопротивление боссов клубов. «Это решение далось нам непросто», — говорил Беттмэн. И не успел завершиться хоккейный турнир на Олимпиаде, как НХЛ напомнила ещё раз, что им эти Игры не приносят ровным счётом ничего. В Пхёнчхан они не поехали, а на Пекин в итоге согласились с большим трудом.

Копитар и сборная Словении

Сама Олимпиада-2014 подарила немало ярких историй. Взять хотя бы сборную Словении, которая впервые в своей истории отобралась на Игры и дала миру шанс посмотреть на свою главную и единственную звезду мирового уровня — Анже Копитара. Для обладателя Кубка Стэнли (через полгода он станет двукратным) Олимпиада стала одним из главных моментов в карьере, тем более что сборную возглавлял его отец. «Это будет захватывающее событие, один из лучших хоккейных моментов во всей карьере. Уже то, что Словения будет выступать на большой сцене в Сочи — потрясающее событие. Постараемся удивить всех, хотим показать, что мы умеем играть в хоккей».

В первом матче с Россией Копитар набрал очко за передачу и не раз создавал опасные моменты, во втором, со Словакией, забил сам и помог одержать первую победу словенцев на Олимпиаде. «Нам повезло, что именно мы пишем эту сказку. В неё трудно поверить — нечасто такая маленькая команда, как наша, обыгрывает столь серьёзного соперника, как сборная Словакии, которая была чемпионом мира и стала четвёртой на прошлой Олимпиаде. Одержав эту победу, мы предъявили нашу страну хоккейному миру», — говорил Анже.

Матч с США Анже не доиграл из-за отравления, да и счёт был таким, что на камбэк рассчитывать не приходилось. У Словении всё равно был шанс на плей-офф, и в матче квалификации с Австрией Копитар снова был в строю и играл больше всех, он же забил первый и победный гол. Против Швеции в четвертьфинале словенцы были бессильны, но Копитар, несмотря на горечь поражения, был горд своей сборной.

Ти Джей Оши стал кошмаром для Бобровского

Матч России с США решал судьбу первого места в группе и по накалу и содержанию получился одним из лучших. Борьба шла на каждом сантиметре, игра держала в напряжении до последних секунд, капитан команды Павел Дацюк, который едва успел восстановиться к старту турнира, оформил дубль. Фёдор Тютин в концовке забросил шайбу, которая должна была стать решающей, но её отменили — за несколько секунд до гола, когда Россия с невероятной энергией кружила в зоне американцев, Джонатан Куик немного сдвинул ворота.

На буллитах у США появился неожиданный герой — нападающий Ти Джей Оши. Он открывал серию послематчевых бросков и не промазал, в отличие от Павелски и ван Римсдайка, поэтому, когда серия зашла дальше трёх обязательных попыток, Дэн Байлсма выпускал уже исключительно нападающего «Сент-Луиса».

Оши устроил Бобровскому настоящий кошмар, успешно исполнив четыре из шести своих попыток. Когда вся арена гудела от напряжения, Оши, казалось, не чувствовал абсолютно никакого давления и продолжал издеваться над Бобровским, раз за разом пробивая ему «в домик». Я был счастлив, что серия буллитов наконец завершилась, потому что у меня закончились финты», — говорил он после игры.

Для России было ещё ничего не потеряно, только пришлось пройти через стадию квалификации, что было успешно сделано. Но в четвертьфинале нам досталась Финляндия, на которой наша сборная с треском провалилась.

43-летний Селянне и бронза Финляндии

С 1992 по 2014 год только одна Олимпиада прошла без Финской вспышки (ОИ-1994, когда Селянне уже был в НХЛ, а НХЛ ещё не было на Играх). В 43 года он поехал на свою шестую Олимпиаду — кстати, в ранге лучшего бомбардира олимпийского хоккейного турнира всех времён, ещё в Ванкувере обогнав Харламова, Уотсона и Бубника.

Тот сезон был непростым для Селянне, но в сборной Финляндии он преобразился и сверкнул ещё раз. Он был капитаном команды и исполнял в ней не просто роль ветерана-наставника, а был настоящим лидером. Он набрал два очка на групповом этапе, затем похоронил все медальные надежды сборной России в четвертьфинале, а в матче за бронзу забил ещё один победный гол. Он установил несколько новых рекордов — стал самым возрастным хоккеистом, выигравшим медаль Олимпиады, и самым возрастным автором гола.

Селянне был признан MVP хоккейного турнира Олимпиады-2014. Абсолютно заслуженно.

Самоотверженная битва Гудлевскиса против Канады

Канада не испытала больших проблем на групповом этапе, играя ровно так, чтобы было достаточно для победы. Латвия же проиграла все три матча в группе, но впервые в истории пробилась в четвертьфинал Олимпиады, в квалификации одолев крепкую Швейцарию.

Маленькая, но очень хоккейная страна самоотверженно билась с олимпийскими чемпионами и на третий период вышла при равном счёте — 1:1. Только на 54-й минуте Ши Уэбер вывел Канаду вперёд, его гол стал победным. Молодой вратарь Кристерс Гудлевскис действовал феноменально, отразив 55 из 57 бросков.

Дисквалификация Никласа Бекстрёма

Перед самым финалом сборную Швеции огорошили — центр второго звена Никлас Бекстрём провалил допинг-тест. Как объяснили позже в «Тре Крунур», всё дело в препарате от аллергии, который долгие годы принимал нападающий.

После поражения шведы выступили с гневными заявлениями. «Я разочарован, меня лишили, возможно, единственного шанса сыграть в финале Олимпиады», — говорил Бекстрём. Генменеджер сборной Швеции Томми Бустед был ещё более категоричен: «МОК убил один из лучших дней в истории шведского хоккея».

Несмотря на дисквалификацию, серебряную медаль Бекстрём всё-таки получил.

Канада — чемпион

Если на домашней Олимпиаде в Ванкувере история Канады была о преодолении трудностей, поиске себя, становлении на пути к триумфу, то в Сочи приехала сборная, точно понимающая, что нужно сделать для того, чтобы повторить успех.

Строгие и серьёзные, застёгнутые на все пуговицы, не делающие лишних телодвижений канадцы излучали уверенность в своих силах и ровно шли по турниру, ни разу не оступившись. Пусть небольшое количество голов в большинстве матчей вас не смущает — Майк Бэбкок поставил во главу угла оборону, логично рассудив, что об атаке «кленовым листьям» уж точно не стоит беспокоиться. «В плей-офф мы провели мастер-класс по обороне», — говорил нападающий Джефф Картер.