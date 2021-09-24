Поход за вторым золотом. Знарок в роли главного тренера на Олимпиаде — то, что нужно всем?

Был ли конфликт?

Главным тренером сборной России, которая отправится на Олимпийские игры в Пекин, назначен Олег Знарок. С одной стороны – сенсация, не так часто подобные перемены происходят незадолго до крупных турниров. С другой – всё логично. Бороться за самые высокие места на самом престижном турнире должен тренер-победитель.

Один из главных вопросов, которым задались болельщики, услышав сегодняшнюю новость – а как же быть с конфликтом тренера и главы штаба сборной Романа Ротенберга? Ведь Знарок уходил из национальной команды, скажем так, не очень хорошо. В прессу просачивались слухи о жёстких разногласиях на финансовой почве. Казалось, что после них путь в сборную для Знарка закрыт. Однако давайте отделим одно от другого. В компетентности Знарка, его профессионализме, умении настроить команду, создать везде, где бы он ни работал, коллектив единомышленников никто никогда не сомневался. А финансовые разногласия – у кого их нет? И их всегда можно уладить. Что и произошло сейчас. Если говорить о других разногласиях, то сам Олег Валерьевич неоднократно на этот вопрос отвечал. Отвечал отрицательно. Даже если и делалось это ради политеса, то какая теперь разница? Впереди – Олимпиада, на которую приедут лучшие игроки мира. От наших ждут золота, и ради такой цели можно забыть любые конфликты, даже если они и были.

Фото: photo.khl.ru

У тренера за три с лишним года была возможность проанализировать ситуацию. По имеющейся информации, Знарок существенно снизил свои финансовые запросы по сравнению с теми, которые выдвигались в 2018-м и привели к расставанию тренера со сборной. И это тоже логично. Олимпийский успех в Пхёнчхане уже стал историей, за последние два сезона Олег Валерьевич хоть и встряхнул «Спартак», но особых успехов с клубом не добился. Есть объективные причины этого, но есть и субъективные – от именитого тренера явно ждали большего.

Но главное – зная характер Знарка, его честолюбие и жажду побед, — просто не мог он отказаться от такого предложения. От шанса помериться силами с самыми лучшими в самом престижном мировом турнире. Учитывая, какими титаническими усилиями сопровождалось решение о приезде на Игры хоккеистов НХЛ, – когда еще такой шанс будет?

Кто будет помогать Знарку?

Это было единственно верное решение? Не подвергая сомнению тренерскую квалификацию Валерия Брагина, Знарок всё же гораздо более органично смотрится в роли вожака команды главных российских звёзд. Положа руку на сердце – есть ли тренер, объединяющий в себе такие качества, как несомненный авторитет у элитных игроков, высочайшую тренерскую квалификацию, громадный опыт работы на международных турнирах и победную репутацию?

Олимпиада, да и вообще любой турнир сборных – специфическое соревнование, где тренеру надо в кратчайшие сроки настроить сложнейший механизм и выдать с ним максимальный КПД. Времени отлаживать детали нет, в каждом матче надо бить в десятку с определением состава, настроем на матч, тактической схемой. Знарок это умеет, и он это неоднократно доказывал. Есть и ещё один немаловажный момент. Надо полагать, что Олег Валерьевич на всю жизнь запомнил последние минуты финала Игр-2018. Вместе с миллионами болельщиков пережил непередаваемые ощущения. И сделал выводы.

Что же тренерский штаб Знарка? Наверное, было бы даже удивительно, если бы в нём не оказалось Алексея Жамнова, человека, работающего в национальной команде уже два олимпийских цикла, входившего некоторое время в штаб, отлично знакомого со всеми россиянами, играющими в НХЛ, и совсем недавно трудившегося вместе со Знарком в «Спартаке». Отличительная черта Жамнова – он всегда начинает действовать вовремя, именно тогда, когда это больше всего необходимо. Без видимой причины не вмешивается в работу главного, предпочитая налаживать процессы изнутри. Но если нужно – он выходит на скамейку. Что характерно – ни один из тренеров, которому таким образом помогал Жамнов, не сказал плохого слова о таком поступке. Потому что, приходя на лавку, Жамнов действовал крайне корректно.

Фото: photo.khl.ru

Сергей Зубов тоже имеет опыт работы в системе сборной России, его игровая философия сходна с той, которую исповедует Знарок. За последние годы Зубов приобрёл немалый опыт, поработав с командами КХЛ разного уровня. И в нынешнем сезоне пытается реанимировать рижское «Динамо». Задача, учитывая результаты латвийского клуба в последние годы, сложная. Но тренер взяться за неё не побоялся. Добавим сюда то, что Валерий Брагин остаётся в сборной на должности консультанта. Эта должность у нас всегда воспринималась как «мягкое увольнение». Но сейчас не тот случай. Брагин работал с командой в последние сезоны, и, хотя состав на Игры будет абсолютно иным, нежели на последнем ЧМ, — Валерию Николаевичу точно есть чем поделиться с новым-старым главным тренером, который прекрасно знаком со Знарком.

Формирование штаба ещё не завершено. Вполне вероятно, он будет ещё усилен после 10 января 2022 года, «дня икс», до которого НХЛ может ещё дать задний ход безо всяких для себя потерь (кроме репутационных). Вряд ли это произойдет, разве что жёстко вмешается какой-нибудь очередной штамм коронавируса. Вероятность этого хоть и минимальна, но существует. В Китае, похоже, научились либо бороться с ним, либо относительно мирно сосуществовать, поэтому безопасность игрокам гарантируют. Пекин явно не захочет снижать ценность олимпийского хоккейного турнира и сделает для этого всё возможное. Но это уже детали. Главное решение для сборной России, несмотря на отдельные заявления, принято.