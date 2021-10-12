Во втором раунде «зелёного дерби» был и футбольный гол, и камбэк «Салавата» за 39 секунд. Но Казань снова выиграла.

Удивительный гол в КХЛ! Форвард «Ак Барса» забил головой и не мог поверить в свою удачу

«Уфимцы сейчас будут более злыми. Сегодня на лёд выйдет раненый зверь», — сказал о сопернике по «зелёному дерби» нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров. Такое сравнение «Салават Юлаев» заслужил по двум причинам. Первая – сухое поражение в Казани девять дней назад, вторая – сухое поражение от СКА в последнем матче, который Томи Лямся назвал худшим в сезоне.

То ли «Ак Барс» решил, что с раненым зверем надо действовать осторожно, то ли оказался не готов к стартовому напору «Салавата», но поначалу казанцы засели в глухой обороне. На их пятачке постоянно царило столпотворение, но до опасных моментов дело не доходило. Гости блокировали многие из бросков, были первыми на отскоках, но и у Тимура Билялова работы хватало, приходилось всё время быть начеку и в нужный момент выручать. Лучший шанс открыть счёт возник у Алексея Пустозёрова, который бросал в упор, но вратарь отбил, а добить отскок было некому.

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Юха Метсола на своей половине площадки откровенно скучал. «Ак Барс» не то что не доставлял до него шайбу, но даже и в атаку не ходил, а часто просто отбрасывался. Неперспективно, зато надёжно. Впервые Метсола вступил в игру за пять минут до перерыва, но с такого броска он мог пропустить, только если бы заснул.

Впрочем, с этого броска «Ак Барс» стал почаще заходить в чужую зону, а после перерыва и вовсе перешёл в наступление. Не сразу, но это сработало, причём достаточно неожиданным образом. И местом.

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Быстрая атака два в одного, Дмитрий Кагарлицкий смещается в центр и бросает, Метсола отбивает блином, шайба попадает в голову Николаю Коваленко и отскакивает в пустой угол! Молодой форвард сам не мог поверить в свою удачу и выглядел крайне удивлённым. «Просто беги на ворота, и всё. Он всё сделает сам, мастер!» — смеялся Коваленко на флэш-интервью.

«Салавату» удалось на время выровнять игру, но заброшенных шайб это не принесло. Прошло 40 минут, и на горизонте замаячила очередная баранка в принципиальном матче. В третьем периоде мало что изменилось, «Салавату» не удавалось пробиться через оборонительные построения гостей, «Ак Барс» полностью контролировал ситуацию, атаковал разнообразнее и чаще и вскоре вновь праздновал успех. Дмитрий Воронков подхватил шайбу, вошёл в зону и бросил из-под защитника в ближний угол.

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Казалось, победа у «Ак Барса» уже в кармане, но не тут-то было! Сначала соперникам подсобил Никита Дыняк, схвативший две минуты. Уже под занавес большинства Шакир Мухамадуллин оказался в нужное время в нужном месте – шайба отскочила в ворота от его клюшки после броска Гранлунда.

И если от Мухамадуллина подвигов стоило ожидать, то автором следующего гола стал Дмитрий Алалыкин – 13-й нападающий, всю игру просидевший на скамейке. Он вышел на лёд на одну смену, бросил, шайба заползла в «домик» Билялову и медленно пересекла линию. Камбэк за 39 секунд – вот это уже сюжет, вот это уже «зелёное дерби»! Эмоции закипели, то тут, то там на льду вспыхивали стычки, пошли удаления.

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«Салават» смог уйти от сухого поражения и зацепить одно очко, но второй раунд дерби также остался за «Ак Барсом». В буллитной серии Кагарлицкий и Бурмистров смогли перехитрить Метсолу, а Билялов, в свою очередь, сыграл безупречно. Это шестая подряд победа «Ак Барса» над «Салаватом».