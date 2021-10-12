Бурмистров — о «Зелёном дерби»: «Салават» выйдет на лёд раненым зверем

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым».
«Игра в атаке — лучшее, что было в матче с «Барысом»? Молодцы, хорошо отыграли, забили в большинстве. Много голов, порадовали болельщиков. Наверное, плохо, что пропустили три, а так — всё нормально.
Силовой приём от Михаила Глухова? Не знаю, видимо, не хочет он со мной в звене играть. Сказал бы сразу об этом – я бы не выходил (смеётся). Главное, что всё обошлось без неприятных последствий.
Думаю, игра с «Салаватом» будет примерно такой же, как дома, только сейчас уфимцы будут более злыми. Нам проиграли, СКА уступили с крупным счётом. Сегодня на лёд выйдет такой раненый зверь.
Первая шайба в «Зелёном дерби» пришлась на прошлый матч, до этого не хотел никого огорчать? Получается, что так (улыбается). Нет, стремлюсь забивать в каждом матче, а в «Зелёном дерби» — с удвоенным желанием. Всегда ходил где-то рядом с голом, но не получалось забить.
Не стал огорчать Юху Метсолу, забил в пустые. Разговаривали с ним после матча, так и сказал ему: «Тебя в воротах не было, вот и забил», — цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.
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