Судьи простили Кузнецова? Он ударил Лафренье между ног, но избежал наказания

А ещё выдал лучший матч за долгое время. Его ассистентский хет-трик помог «Вашингтону» крупно обыграть «Рейнджерс».

«Вашингтон» ударно начал регулярный чемпионат НХЛ! В первом матче сезона «столичные» не оставили шансов «Рейнджерс», одержав крупную победу со счётом 5:1, а главной звездой встречи стал российский нападающий Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз», чьё участие в игре было под вопросом, стал автором двух голевых передач и отметился дублем, превзойдя Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ и заняв единоличное пятое место!

Второй и третьей звездой встречи были признаны нападающий Хендрикс Лапьер, забросивший шайбу в дебютном матче в НХЛ, и голкипер Витек Ванечек, отразивший 23 из 24 бросков в исполнении хоккеистов «Рейнджерс». Однако отдельного упоминания также заслуживает их ещё один российский одноклубник Евгений Кузнецов, который в сегодняшней игре тоже был на высоте. Уроженец Челябинска, слухи об обмене которого ходили на протяжении всего межсезонья, также провёл отличный матч, набрав три очка.

Сперва Евгений на пару с Александром Овечкиным помог отличиться в большинстве Ти Джею Оши: Кузнецов нашел капитана «Вашингтона» в его «офисе», а тот вместо привычного броска переадресовал шайбу американскому нападающему, который забил первый гол «Кэпиталз» в сезоне.

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Спустя период россияне поменяли очерёдность: на этот раз Овечкин отдал пас на синюю линию Джастину Шульцу, тот поделился шайбой с Кузнецовым, но он, недолго думая, вернул её защитнику, который щелчком во второй раз заставил капитулировать Александра Георгиева, занявшего место в воротах «Рейнджерс». При этом переиграть российского вратаря «синерубашечников» канадцу помог рикошет от клюшки Мики Зибанеджада, дезориентировавший Георгиева.

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А в третьем периоде Евгений оформил ассистентский хет-трик, продемонстрировав чудесное видение площадки. Кузнецов выполнил точнейший вброс в зону. Шайба, отскочив от борта, попала прямиком к Александру Овечкину, который мастерски переиграл Георгиева, перекинув снаряд через распластавшегося на льду голкипера, и установил окончательный счёт в матче. При этом гол был забит в меньшинстве – Александр успел уложиться в считаные секунды между окончанием игры в формате «четыре на четыре» и выходом пятого полевого игрока «Кэпиталз».

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Что касается Евгения Кузнецова, то в сегодняшнем матче он стал лидером «Вашингтона» по проведённому на льду времени – 21 минута и 22 секунды. При этом центрфорвард солидно смотрелся на обоих концах площадки — заблокировал один бросок и помог команде выстоять при игре в меньшинстве.

Отличный вечер для нападающего едва не омрачил эпизод во втором периоде. Кузнецов пытался помочь партнёру, прижатому к борту в собственной зоне, и завладеть шайбой. В это время нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье подъехал к россиянину и несколько раз подтолкнул его в спину. Один из толчков вывел Евгения из себя, и тот нанёс канадцу несколько ударов клюшкой, как минимум один из которых пришёлся 20-летнему игроку между ног.

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Кузнецову повезло, что судьи не заметили нарушения с его стороны. Иначе «Вашингтону» пришлось бы справляться дальше без его помощи – такие действия наказываются удалением до конца матча. Тем не менее Евгений остался на льду и показал отличную игру. Будем надеяться, что это лишь начало возвращения прежнего Кузнецова.