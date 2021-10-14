«Вашингтон» крупно обыграл «Рейнджерс», а российский лидер «столичных» вошёл в топ-5 лучших снайперов всех времён.

Невероятный матч Овечкина! Положил два гола, набрал 4 очка и обогнал ещё одну легенду НХЛ!

В последнем предсезонном матче «Вашингтона» Александр Овечкин решил провести весьма спорный силовой приём, атаковав со спины нападающего «Филадельфии» Конечны, и сам поплатился за своё решение. Воткнувшись в соперника, Ови упал на лёд, а затем, ковыляя, покинул площадку. Всё выглядело серьёзно.

Но, к счастью, обошлось. Русская машина показала, что она по-прежнему не ломается. Овечкин пропустил только пару тренировок, а перед стартовой игрой сезона с «Рейнджерс» иронично отметил, что его травма была совсем незначительной.

Вероятно, лишние пару дней отдыха перед регуляркой зарядили Овечкина новыми силами, и «синерубашечники» сразу попали под горячую руку россиянина.

Уже на 5-й минуте Овечкин вместе с Кузнецовым помог Оши отличиться в большинстве. Александр послал шайбу на пятак из своего «офиса», где американец оказался самым расторопным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в середине матча российские форварды «Кэпиталз» организовали ещё одну шайбу при розыгрыше лишнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Кстати, Овечкин набрал 500 очков в большинстве и стал вторым действующим игроком НХЛ, после Джо Торнтона, которому покорилось это достижение. Но это было далеко не всё, что хотел сказать Александр Великий в этот вечер. Уже в третьем периоде, когда «Вашингтон» вёл 3:0, Ови принялся забивать. Сначала он огорчил Игоря Шестёркина в большинстве, добив шайбу с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

А затем и вовсе отличился на излёте меньшинства «Вашингтона», воспользовавшись грамотной передачей с использованием борта от Кузнецова!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Между двумя шайбами Овечкина вклинился единственный в матче гол «Рейнджерс» за авторством Криса Крайдера, но не это было главное. За 10 минут третьего периода капитан «Вашингтона» догнал и обогнал Марселя Дионна в споре лучших снайперов всех времён и триумфально ворвался в топ-5 голеадоров НХЛ!.. На счету Овечкина теперь 732 шайбы, ближайшая цель — Бретт Халл, у которого на счету 741 гол.

Топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ



1) Уэйн Гретцки, 894 гола



2) Горди Хоу, 801 гол



3) Яромир Ягр, 766 голов



4) Бретт Халл, 741 гол



5) 1) Уэйн Гретцки, 894 гола2) Горди Хоу, 801 гол3) Яромир Ягр, 766 голов4) Бретт Халл, 741 гол5) Александр Овечкин , 732 гола

У 36-летнего Овечкина получился гениальный стартовый матч сезона (4 очка, 2+2), «Вашингтон», благодаря усилиями своего лидера, уверенно разобрался с «Рейнджерс». Хочется верить, что Александр и дальше продолжит в том же духе!