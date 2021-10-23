«К Новому году он догонит Ягра!» Овечкин в огне — пять шайб в пяти матчах сезона

Вероятно, в раздевалке «Вашингтона» закончился кофе, иначе чем ещё объяснить то, что на матч с «Калгари» вышли не «столичные», а сонные мухи? Шайба у хозяев совершенно не держалась, постоянно прыгала, перескакивала, улетала куда-то далеко, совсем не туда, куда планировалось. Пару позитивных моментов за первый период всё-таки наскреблось — в самом начале Кузнецов перехватил передачу и убежал один на один с вратарём, но угодил в штангу, а позже была неплохая смена от первого звена, но только одна.

В остальном на льду была только одна команда – «Калгари», которая за 20 минут успела забросить трижды. Сначала они провели мастер-класс по розыгрышу большинства, который завершил Эндрю Манджапане. «Вашингтон» впервые в сезоне пропустил первым.

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Уже через пару минут «Калгари» включил давление в чужой зоне, поборолся за шайбу, создал трафик, а Элиас Линдхольм завершил атаку. Шведский нападающий шикарно начал сезон и стал всего лишь вторым игроком в истории «Флэймз» после Гэри Робертса, который начал сезон с голов в четырёх матчах подряд. Линдхольм чуть позже сделал дубль в меньшинстве, легко уйдя от Джона Карлсона.

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В перерыве в раздевалку «Вашингтона» наконец подвезли кофе, и на второй период вышла совсем другая команда, бодрая и энергичная. Дополнительный сигнал просыпаться послал и Лавиолетт, поменяв Ванечека на Самсонова. «Столичных» не смутило даже тут же полученное удаление. Напротив, Кузнецов в меньшинстве отобрал шайбу у Джонни Годро и снова убежал на рандеву с вратарём, только на сей раз бросил в домик. Шайба медленно, но всё же переползла линию.

Это всего лишь третий гол Евгения в меньшинстве за карьеру в НХЛ и первый с 2018 года. Он продлил свою голевую серию до трёх матчей, а также вышел на 13-е место по количеству очков в истории «Вашингтона» (427 очков).

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Второго гола не пришлось ждать слишком долго, и снова в дело включилось первое звено хозяев – без вопросов лучшее сегодня. Отоборонявшись в своей зоне, оно провело быструю контратаку, которая завершилась голом защитника Фегервары – первым в НХЛ. Дальше всё было вопросом времени – под натиском проснувшегося «Вашингтона» «Калгари» окончательно поник.

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Конечно же, счёт сравнял Овечкин. Снова перехват, молниеносная атака – Кузнецов стучал клюшкой по льду, надеясь на передачу, но капитан «столичных» даже не посмотрел в его сторону и бросил сам. Это пятая шайба Великой Восьмёрки в нынешнем сезоне и 735-я в карьере, на старте сезона он в огне, и до Бретта Халла и четвёртого места в истории осталось всего шесть голов!

«Забудьте о Бретте Халле. Такими темпами Овечкин к Новому году догонит Ягра», — пошутил заместитель главреда NBC Washington Брайан Макнэлли. Или не пошутил? До Ягра как раз 31 гол, а до Нового года у «Вашингтона» — 31 матч.

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Третий период получился гораздо более равным, чем первые два, и 60 минут оказалось недостаточно. В овертайме могла забивать русская связка – Орлов, Кузнецов или Овечкин, но забил Линдхольм, который оформил второй хет-трик в карьере.