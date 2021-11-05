Овечкин — мощь! Забил уже 740 голов в карьере и потеснил ещё две легенды НХЛ

На очередной матч регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пожаловали в гости к «Флориде». «Пантеры» находятся в великолепной форме, в прошлом матче они потерпели лишь первое поражение в сезоне от «Бостона», да и то — в серии буллитов.



Матч со «столичными» гостями в воротах «Флориды» начал Сергей Бобровский, показавший великолепный старт сезона, но россиянин отыграл лишь 20 минут. После первого периода его заменили в связи с травмой верхней части тела на молодого Спенсера Найта.

К тому моменту «Флорида» уже выигрывала со счётом 2:0. Александр Барков и Аарон Экблад дважды переиграли Илью Самсонова, а на 28-й минуте россиянин пропустил ещё и третью шайбу, не став даже реагировать на бросок Брэндона Монтура от синей линии. После такого его сразу заменили на Витека Ванечека.

Ещё в начале второго периода «Вашингтон» сумел распечатать ворота «Флориды» (Найт пропустил с первого же броска), но старт камбэка «Кэпиталз» припасли на конец двадцатиминутки. К тому моменту они уже «горели» 1:4.



Но на 39-й минуте забил Александр Овечкин, и «Вашингтон» проснулся. 740-й гол капитана «столичных» в НХЛ и 10-й в нынешнем сезоне получился вот таким.

За 17 секунд до сирены на второй перерыв забил Том Уилсон, сократив отставание в счёте до минимума. Канадец подкорректировал бросок Карлсона, которому в свою очередь отпасовал Овечкин.

Третий период «Вашингтон» начал с полным желанием отыграться и уже на 47-й минуте желание это реализовал. И снова не обошлось без Овечкина! Александр притащил шайбу в чужую зону, из-за ворот попытался обострить на пятачок, снаряд взмыл в воздух, но первым его заметил форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, забивший свой первый гол в карьере НХЛ.

Овечкин набрал третье очко в матче, теперь у него стало 18 (10+8) баллов в нынешнем сезоне — это третий результат в лиге после Макдэвида и Драйзайтля. За карьеру же показатель Александра теперь равняется 1338 (740+598) очков. Сегодня Ови оторвался в списке бомбардиров всех времён от Майка Гартнера, а также потеснил две легенды НХЛ Дениса Савара и Дэйва Андрейчука, войдя в топ-30 самых результативных хоккеистов в истории НХЛ.

Новость по теме Александр Овечкин вошёл в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Усилить это достижение или догнать по голам Халла Овечкину в этот вечер не удалось. Но до четвёртого места в споре снайперов остаётся лишь одна шайба! Что касается «Вашингтона», то «столичным» не удалось довести до конца свой камбэк. При счёте 4:4 матч ушёл в овертайм, где победу «пантерам» принёс Луостаринен.