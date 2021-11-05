Овечкин – в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры?

Новости и статьи об Александре Овечкине появляются на всевозможных спортивных (и не только) ресурсах с завидной частотой. Имя капитана «Вашингтона» в последнее время звучит из каждого утюга. И это неудивительно – кажется, не проходит и матча, чтобы нападающий не провёл очередную результативную игру, побил или повторил какой-либо рекорд или опередил ещё одну легенду НХЛ в одном из многочисленных списков лучших игроков лиги в том или ином показателе. К примеру, в игре с «Аризоной» Александр повторил рекордную для себя серию из восьми матчей с очками на старте сезона. Во встрече с «Тампой» эта серия прервалась, но уже в следующей игре с «Флоридой» Овечкин набрал сразу три очка, забив гол и отдав две результативные передачи, и вошёл в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ.
|Игрок
|Голы
|Передачи
|Очки
|Матчи
|29. Александр Овечкин
|740
|598
|1338
|1207
|30. Дэйв Андрейчук
|640
|698
|1338
|1639
|31. Денис Савар
|473
|865
|1338
|1196
Теперь у Александра столько же очков, сколько у Дэйва Андрейчука, до повторения рекорда которого по голам в большинстве Овечкину осталось нанести всего 3 результативных броска, и Дениса Савара. Однако в общей таблице он располагается выше, так как при равенстве очков предпочтение отдаётся игрокам с большим количеством заброшенных шайб. Здесь преимущество россиянина очень велико.
За этот сезон Александр Великий поднялся уже на шесть позиций – до начала регулярки на его счету было 1320 очков. Самый результативный российский хоккеист в истории НХЛ располагался на 35-м месте. Меньше чем за месяц он обошёл Сидни Кросби (1325 очков), Жильбера Перро (1326), Пьера Тарджона (1327) и Майка Гартнера (1335), сегодня оставив позади ещё и Савара с Андрейчуком.
|Игрок
|Голы
|Передачи
|Очки
|Матчи
|21. Яри Курри
|601
|797
|1398
|1251
|22. Люк Робитайл
|668
|726
|1394
|1431
|23. Бретт Халл
|741
|650
|1391
|1269
|24. Майк Модано
|561
|813
|1374
|1499
|25. Джонни Бьюсик
|556
|813
|1369
|1540
|26. Брендан Шенахан
|656
|698
|1354
|1524
|27. Ги Лафлёр
|560
|793
|1353
|1126
|28. Матс Сундин
|564
|785
|1349
|1346
|29. Александр Овечкин
|740
|597
|1338
|1207
В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин уже давно находится в кругу самых легендарных игроков, имена которых золотыми буквами вписаны в историю мирового хоккея. Немного не укладывается в голове, что всех, кто находится в третьей десятке этого списка, Александр может обойти уже в этом сезоне. Сейчас он набирает почти по два очка за матч, но держать такой темп на протяжении всей регулярки будет невозможно. Если Великая Восьмёрка будет идти со скоростью одно результативное действие за игру, что будет очень хорошим показателем, то уже к маю обгонит Яри Курри и с 1402 очками окажется на границе топ-20, до которого потом будет рукой подать.
|Игрок
|Голы
|Передачи
|Очки
|Матчи
|14. Джо Торнтон*
|426
|1104
|1530
|1686
|15. Стэн Микита
|541
|926
|1467
|1396
|16.Теэму Селянне
|684
|773
|1457
|1451
|17. Брайан Троттье
|524
|901
|1425
|1279
|18. Адам Оутс
|341
|1079
|1420
|1337
|19. Дуг Гилмор
|450
|964
|1414
|1474
|20. Дэйл Хаверчук
|518
|891
|1409
|1188
|29. Александр Овечкин*
|740
|598
|1338
|1207
* — продолжает карьеру
Если в этом сезоне Александр может не успеть набрать необходимое количество очков для попадания в двадцатку самых результативных игроков в истории НХЛ, то в следующем его появление там практически неизбежно. До Дэйла Хаверчука сейчас Овечкину осталось набрать меньше 100 очков – такую дистанцию он с лёгкостью преодолеет меньше чем за полтора сезона. И уже по итогам следующей регулярки он может добраться аж до топ-15, ведь до легенды «Чикаго» Стэна Микиты от Хаверчука всего 58 очков. Джо Торнтон, который располагается на 14-м месте, пока слишком далеко. К тому же у него ещё будет возможность слегка увеличить отрыв – Джамбо Джо до сих пор выходит на лёд.
|Игрок
|Голы
|Передачи
|Очки
|Матчи
|1. Уэйн Гретцки
|894
|1963
|2857
|1487
|5. Рон Фрэнсис
|549
|1249
|1798
|1731
|6. Марсель Дионн
|731
|1040
|1771
|1348
|7. Стив Айзерман
|692
|1063
|1755
|1514
|8. Марио Лемье
|690
|1033
|1723
|915
|9. Джо Сакик
|625
|1016
|1641
|1378
|10. Фил Эспозито
|717
|873
|1590
|1282
|29. Александр Овечкин
|740
|598
|1338
|1207
До Величайшего Уэйна Гретцки Овечкину, разумеется, не добраться – вообще сложно представить, что это хоть кому-нибудь удастся. Также ему далековато и до пятого, и даже до восьмого места – для этого Александру нужно набирать не менее 100 очков каждый сезон, что он в целом за карьеру делал всего четыре раза на заре своего выступления в НХЛ. А вот в десятке капитан «Вашингтона» практически наверняка окажется – чтобы опередить Фила Эспозито, Овечкину нужно набрать 253 очка. В оставшихся почти пяти регулярных чемпионатах ему нужно набирать в среднем чуть больше 50 очков за сезон. Задача более чем выполнимая.
Насколько Александр с ней справится, покажет только время. Будем надеяться, что здоровье позволит величайшему российскому снайперу набрать ещё не одну сотню очков. Как показывает начало этого сезона – пороха у Овечкина ещё предостаточно.
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