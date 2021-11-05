Овечкин – в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры?

Новости и статьи об Александре Овечкине появляются на всевозможных спортивных (и не только) ресурсах с завидной частотой. Имя капитана «Вашингтона» в последнее время звучит из каждого утюга. И это неудивительно – кажется, не проходит и матча, чтобы нападающий не провёл очередную результативную игру, побил или повторил какой-либо рекорд или опередил ещё одну легенду НХЛ в одном из многочисленных списков лучших игроков лиги в том или ином показателе. К примеру, в игре с «Аризоной» Александр повторил рекордную для себя серию из восьми матчей с очками на старте сезона. Во встрече с «Тампой» эта серия прервалась, но уже в следующей игре с «Флоридой» Овечкин набрал сразу три очка, забив гол и отдав две результативные передачи, и вошёл в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ.

Игрок Голы Передачи Очки Матчи 29. Александр Овечкин 740 598 1338 1207 30. Дэйв Андрейчук 640 698 1338 1639 31. Денис Савар 473 865 1338 1196

Теперь у Александра столько же очков, сколько у Дэйва Андрейчука, до повторения рекорда которого по голам в большинстве Овечкину осталось нанести всего 3 результативных броска, и Дениса Савара. Однако в общей таблице он располагается выше, так как при равенстве очков предпочтение отдаётся игрокам с большим количеством заброшенных шайб. Здесь преимущество россиянина очень велико.

За этот сезон Александр Великий поднялся уже на шесть позиций – до начала регулярки на его счету было 1320 очков. Самый результативный российский хоккеист в истории НХЛ располагался на 35-м месте. Меньше чем за месяц он обошёл Сидни Кросби (1325 очков), Жильбера Перро (1326), Пьера Тарджона (1327) и Майка Гартнера (1335), сегодня оставив позади ещё и Савара с Андрейчуком.

Игрок Голы Передачи Очки Матчи 21. Яри Курри 601 797 1398 1251 22. Люк Робитайл 668 726 1394 1431 23. Бретт Халл 741 650 1391 1269 24. Майк Модано 561 813 1374 1499 25. Джонни Бьюсик 556 813 1369 1540 26. Брендан Шенахан 656 698 1354 1524 27. Ги Лафлёр 560 793 1353 1126 28. Матс Сундин 564 785 1349 1346 29. Александр Овечкин 740 597 1338 1207

В списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин уже давно находится в кругу самых легендарных игроков, имена которых золотыми буквами вписаны в историю мирового хоккея. Немного не укладывается в голове, что всех, кто находится в третьей десятке этого списка, Александр может обойти уже в этом сезоне. Сейчас он набирает почти по два очка за матч, но держать такой темп на протяжении всей регулярки будет невозможно. Если Великая Восьмёрка будет идти со скоростью одно результативное действие за игру, что будет очень хорошим показателем, то уже к маю обгонит Яри Курри и с 1402 очками окажется на границе топ-20, до которого потом будет рукой подать.

Игрок Голы Передачи Очки Матчи 14. Джо Торнтон* 426 1104 1530 1686 15. Стэн Микита 541 926 1467 1396 16.Теэму Селянне 684 773 1457 1451 17. Брайан Троттье 524 901 1425 1279 18. Адам Оутс 341 1079 1420 1337 19. Дуг Гилмор 450 964 1414 1474 20. Дэйл Хаверчук 518 891 1409 1188 29. Александр Овечкин* 740 598 1338 1207

* — продолжает карьеру

Если в этом сезоне Александр может не успеть набрать необходимое количество очков для попадания в двадцатку самых результативных игроков в истории НХЛ, то в следующем его появление там практически неизбежно. До Дэйла Хаверчука сейчас Овечкину осталось набрать меньше 100 очков – такую дистанцию он с лёгкостью преодолеет меньше чем за полтора сезона. И уже по итогам следующей регулярки он может добраться аж до топ-15, ведь до легенды «Чикаго» Стэна Микиты от Хаверчука всего 58 очков. Джо Торнтон, который располагается на 14-м месте, пока слишком далеко. К тому же у него ещё будет возможность слегка увеличить отрыв – Джамбо Джо до сих пор выходит на лёд.

Игрок Голы Передачи Очки Матчи 1. Уэйн Гретцки 894 1963 2857 1487 5. Рон Фрэнсис 549 1249 1798 1731 6. Марсель Дионн 731 1040 1771 1348 7. Стив Айзерман 692 1063 1755 1514 8. Марио Лемье 690 1033 1723 915 9. Джо Сакик 625 1016 1641 1378 10. Фил Эспозито 717 873 1590 1282 29. Александр Овечкин 740 598 1338 1207

До Величайшего Уэйна Гретцки Овечкину, разумеется, не добраться – вообще сложно представить, что это хоть кому-нибудь удастся. Также ему далековато и до пятого, и даже до восьмого места – для этого Александру нужно набирать не менее 100 очков каждый сезон, что он в целом за карьеру делал всего четыре раза на заре своего выступления в НХЛ. А вот в десятке капитан «Вашингтона» практически наверняка окажется – чтобы опередить Фила Эспозито, Овечкину нужно набрать 253 очка. В оставшихся почти пяти регулярных чемпионатах ему нужно набирать в среднем чуть больше 50 очков за сезон. Задача более чем выполнимая.

Насколько Александр с ней справится, покажет только время. Будем надеяться, что здоровье позволит величайшему российскому снайперу набрать ещё не одну сотню очков. Как показывает начало этого сезона – пороха у Овечкина ещё предостаточно.