Сэм Райнхарт установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли

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Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

В составе «пантер» ассистентский покер оформил нападающий Сэм Райнхарт. Канадский форвард установил новый рекорд «Флориды» в розыгрышах Кубка Стэнли, став первым игроком в клубной истории, кому удалось сделать четыре результативные передачи в одном кубковом матче.

Ранее семи игрокам «Флориды» удавалось отдать три результативных паса в одном матче Кубка Стэнли, при этом нынешний одноклубник Райнхарта Картер Вераге сделал это дважды.

Третий период получился богатым на разнообразные стычки и потасовки. В заключительной двадцатиминутке главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Жан Эбер выписали 13 дисциплинарных штрафов, досрочно отправив всех получивших 10-минутные удаления игроков в раздевалки, в том числе подобное удаление получил и Райнхарт.