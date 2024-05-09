13 игроков, в том числе один россиянин, досрочно закончили матч «Флориды» и «Бостона»

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).
Третий период получился богатым на разнообразные стычки и потасовки. В заключительной двадцатиминутке главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Жан Эбер выписали 13 дисциплинарных штрафов, досрочно отправив всех получивших 10-минутные удаления игроков в раздевалки.
В составе «Флориды» эти штрафы получили защитники Дмитрий Куликов и Нико Миккола, а также нападающие Ник Казинс, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. У «Бостона» ещё до финальной сирены завершили матч защитники Чарли Макэвой и Дерек Форборт, а также форварды Патрик Марун, Джастин Бразо, Трент Фредерик, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.
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