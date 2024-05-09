Свейман был заменён в матче с «Флоридой» и не смог превзойти достижение Хабибулина

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

После четвёртой пропущенной шайбы тренерский штаб «Бостона» произвёл замену голкипера — вместо Джереми Свеймана в воротах американской команды появился Линус Улльмарк. 25-летний Свейман впервые в нынешнем плей-офф пропустил больше двух шайб за матч. Таким образом, прервалась его семиматчевая серия, в течение которой голкипер пропускал две шайбы или менее.

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Ранее Джереми стал всего восьмым голкипером за всю историю плей-офф НХЛ, который пропускал две шайбы или менее в каждом из как минимум семи своих первых матчей в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Свейман повторил достижение Чарли Гардинера (1931), Николая Хабибулина (2004), Кэма Уорда (2006) и Жан-Себастьяна Жигера (2007), но превзойти их результаты он не смог.