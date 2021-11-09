Русский талант перезагружается в самом северном городе НХЛ. В него почти никто не верил

Евгений Свечников — не только старший брат Андрея. Мог вернуться в Россию, но теперь играет в первом звене «Виннипега».

Сейчас полноценной звездой в НХЛ становится Андрей Свечников. Он не стал первым номером драфта-2018, но второе место позволило ему попасть в куда более лучший клуб — в «Каролину», которая во многом благодаря русскому форварду превратилась из вечного середняка в одного из фаворитов Востока. Сейчас Свечников — лучший бомбардир «ураганов».

Но он не единственный из Свечниковых, который был задрафтован высоко. За три года до этого на драфте-2015 под 19-м номером ушёл Евгений Свечников. Его выбрал «Детройт», и многие тогда надеялись, что форвард продолжит русские традиции клуба — но и Свечников-старший как-то остановился в развитии, и травмы помешали сделать это.

Летом Свечников не получил квалификационного предложения от «Ред Уингз», став неограниченно свободным агентом. Многие ждали, что сейчас он точно вернётся в КХЛ — об этом говорилось давно. Но обычно клубы готовы дать первораундникам второй шанс — Свечникова на минималку подписал «Виннипег», где он внезапно для всех стал форвардом первого звена. Как русский талант пришёл к этому?

Сначала важная деталь: Евгений Свечников — чуть ли не единственный игрок в нашем хоккее, по которому есть близкие к фактическим доказательства переписанности. Хоккей, впрочем, такой вид спорта, где про каждого более-менее талантливого пацана распускают два вида слухов: либо он «писаный», либо блатной (второй ярлык в своё время пытались навесить даже на Тарасенко с Василевским).

Доказательств переписанности обычно нет. Даже с раскрученными игроками типа Кокорина всё основывается на словах каких-то очевидцев, одноклассников и других людей, которые точно не помнят, но готовы дать зуб, что вот этому парню срезали два года, а то и три. Со Свечниковым другая история.

В старом интервью официальному сайту «Ак Барса», в школе которого занимался Свечников до переезда в Америку, хоккеист рассказывает: «Родился на Сахалине в городе Нефтегорске. После страшного землетрясения, в котором погибли мои родственники — бабушка и дедушка, мы вместе с семьёй переехали в Барнаул, где прожили восемь лет».

Евгений Свечников в молодёжной сборной России Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сайт «АБ» сразу же после этих слов даёт справку об одном из самых страшных стихийных бедствий в истории страны: «Землетрясение магнитудой около 8 баллов, произошедшее ночью 28 мая 1995-го на острове Сахалин, полностью разрушило посёлок Нефтегорск – под обломками зданий в той трагедии погибли 2040 человек». В чём загвоздка? А в том, что в документах Свечникова датой рождения стоит 31 октября 1996-го.

И сложно сказать, что Свечников ошибся или что-то перепутал. Многие крупные СМИ давали в качестве места рождения форварда именно Нефтегорск. Однако в какой-то момент везде место рождения форварда меняется на Южно-Сахалинск — хотя в ранних источниках оно указано другим. Это легко проверить, если искать статьи из 2015-го или проверить в вебархиве ранние версии сайтов с исправленными данными.

Подозрительно? Подозрительно. Скаутов «Детройта» эта странная история не смутила, и они порекомендовали взять Евгения в первом раунде драфта-2015, одного (уже можно так говорить) из величайших в истории. Уже после Свечникова там ушли Брок Бёзер, Трэвис Конечны, Йоэль Эрикссон Эк и ещё парочка заметных людей — и мы говорим только о тех, кого выбрали в первом раунде.

Евгений Свечников в «Детройте» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Огромные сомнения в своем звёздном статусе Свечников посеял ещё на последрафтовом МЧМ-2016. Тогда их клубная связка с Максимом Лазаревым (который сейчас вообще потерялся из вида в болоте высшей лиги) играла в первом звене. И если Лазарев набрал шесть очков, то его партнёр — ноль. После турнира Свечников только руками разводил: «Нет у самого ответа, что со мной случилось на чемпионате мира. Старался не обращать на индивидуальные моменты внимания, играть больше на команду».

Скоро «Детройт» отправил его в фарм-клуб «Гранд Рэпидс» — но не в качестве наказания, в системе клуба традиционно очень долго возятся с талантами, стараясь в АХЛ максимально исправить их недостатки и подготовить к НХЛ. После первого сезона, где команда выиграла Кубок Колдера, босс клуба Тодд Нельсон был очень доволен: «Вначале я думал: «Боже мой, как заставить этого парня играть правильно?». Но он много работал, мы были терпеливы, и уже после Рождества он вышел на другой уровень. И даже сейчас, в плей-офф, у него почти очко за игру».

Казалось, неудачи преодолены — но уже в сезоне-2017/2018 последовал резкий спад (23 очка после 51 в дебютном сезоне). Весной 2018-го Свечников сыграл 14 матчей за основу — но во всех меньше 10 минут. Следующий сезон он вообще полностью пропустил из-за сложной операции на колене, а в заголовки попал только весной. Тогда в плей-офф Овечкин нокаутировал Свечникова-младшего, и старший брат пригрозил суперзвезде, что «Фредди идёт за тобой».

Только в прошлом сезоне, скособоченном из-за ковида, Свечников провёл в «Детройте» больше времени, чем в основе. При этом клуб всё равно чаще держал его в запасе, в то же время ставил на игры с «Каролиной» брата. В соцсетях клуб акцентировал внимание на фотографиях двух Свечей — но через несколько месяцев не сохранил права. В основу уже стучались новые таланты, надо было гарантировать им место.

Братья Свечниковы Фото: Karl DeBlaker/NHLI via Getty Images

Многие журналисты предполагали, что Евгению уже пора возвращаться в КХЛ — но говорилось, что форвард не желал возвращаться в «Ак Барс», которому принадлежат спортивные права на игрока. Уже ближе к старту тренировочного лагеря «Виннипег» предложил Свечникову пробный контракт — лидеров там уже хватало, а вот игроков на минималках было маловато. В лагере Евгений отпахал по максимуму.

После начала сезона Свечников проделал путь из четвёртого звена в первое, где играют один из лучших снайперов лиги Кайл Коннор и растущий в элитного двустороннего центра Пьер-Люк Дюбуа. Возможно, тренер «Виннипега» Пол Морис решил сделать это из-за того, что Свечников, упомянутый выше Лазарев и Дюбуа выходили в одном звене ещё в юниорской лиге Квебека.

Перед стартом сезона в одном из подкастов Дюбуа рассказывал о своём опыте игры с русскими игроками: «Они всегда ругались на меня, если я просто вбрасывал шайбу в зону. Сначала они орали друг на друга на русском, и я точно знал, о чём идёт речь. А потом уже брались за меня [...] Они не хотели возить шайбу у бортов и чтобы третий форвард при этом находился в статичном положении. Нужно всегда быть в движении».

В центре — Евгений Свечников и Пьер-Люк Дюбуа Фото: Harry How/Getty Images

С такими партнёрами Евгению уже не надо всегда брать игру на себя — Дюбуа может создать момент, а обладатель одного из лучших бросков в лиге Коннор — завершить его. Габаритный Свечников чаще идет в силовую (среди форвардов команды он второй после Адама Лаури по силовым), но при этом и набирает очки. Гол у него пока только один — против «Анахайма».

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Многие игроки НХЛ прямо называют сам Виннипег худшим городом лиги по проживанию, но Свечникова всё устраивает: «Я получаю огромное удовольствие от пребывания в Виннипеге, который в каком-то смысле возвращает меня мыслями в моё детство в Сибири».

Самое главное — Свечников получает там игровое время. И можно всё-таки надеяться, что Евгений войдёт в историю не только как старший брат форварда «Каролины».