Очень курьёзный гол в КХЛ! Защитник бросил из своей зоны, а вратарь проспал момент

Вряд ли матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Локомотивом» мог привлечь внимание рядового зрителя. Вывеска не шибко громкая, да и соперники далеко не принципиальные. Но даже в таком среднем матче могут случиться занимательные вещи. Те, которые привлекут к себе внимание каждого любителя хоккея.

И речь даже не о том, что голкипер нижнекамцев Александр Судницин оформил два шат-аута подряд. Более того, он это сделал в играх с серьёзными соперниками, к коим можно смело отнести «Трактор» и «Локомотив». Всё-таки главным героем отчётного противостояния стал другой человек.

На 14-й минуте шайбу забросил чешский защитник «Нефтехимика» Рональд Кнот. Он сумел забить гол мощным дальним броском из своей зоны. Просто посмотрите, какая красота. Конечно, это очень курьёзный гол, но он принёс хозяевам победу!

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Такое увидишь нечасто даже на любительском уровне, а уж тем более на уровне КХЛ. Помнится, как подобные фокусы любил исполнять защитник Андрей Кутейкин, который сейчас находится в качестве неограниченно свободного агента и, видимо, близок к завершению карьеры.

Конечно, особый привет здесь нужно передать молодому вратарю ярославцев Даниилу Исаеву. По всей видимости, голкипер просто уснул. А если серьёзно, то на несколько секунд потерял концентрацию, чего вполне хватило вот для такого ляпа. Думается, что Эдди Паскуале подобную оплошность точно бы не допустил, хотя кто знает.

«Игра держала в напряжении на протяжении всего матча. У соперника четвёртая игра на выезде, у нас после поездки был всего один день отдыха, поэтому тяжеловато было. Но игра шла кость в кость. Хотя и было много голевых моментов, всё решила одна шайба. В очередной раз спасибо команде, спасибо Саше Судницину, в свой день рождения он отлично сыграл, как и всегда. И, конечно, болельщикам, всех с победой», — прокомментировал итоговую победу своей команды главный тренер «волков» Олег Леонтьев.

При Леонтьеве «Нефтехимик» серьёзно прибавил и стал показывать интересный хоккей. И, что главное, появился результат. Нижнекамская команда с маленьким бюджетом всерьёз бьётся за плей-офф.