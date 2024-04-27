Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в третьем матче серии, Панарин и Овечкин — без очков

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в третьем матче серии, Панарин и Овечкин — без очков
Комментарии

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android