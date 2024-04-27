«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в третьем матче серии, Панарин и Овечкин — без очков

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.