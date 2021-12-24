На родине хоккея также впечатлены уровнем российского таланта и хотят видеть его на драфте уже следующим летом.

«Первый после Овечкина». В Канаде восторгаются талантом Матвея Мичкова и ждут его в НХЛ

Прошедшей ночью в Канаде состоялся единственный товарищеский матч сборной России в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира – 2022. Подопечные Сергея Зубова встречались с хозяевами турнира, которые преподали нашим парням урок хоккея, отправив в ворота Ярослава Аскарова четыре безответные шайбы уже в первом периоде. В дальнейшем канадцы отпустили инициативу и позволили россиянам закончить матч со всё ещё неприемлемым, но уже не таким крупным счётом — 4:6.

Одним из немногих светлых пятен (и, пожалуй, самым светлым из них) в составе сборной России стал 17-летний нападающий Матвей Мичков, который после впечатляющего выступления на весеннем ЮЧМ готовится впервые принять участие и в молодёжном мировом первенстве. Главный российский талант последних лет приложил руку к трём из четырёх голов нашей команды, забросив две шайбы и сделав результативную передачу, благодаря чему удостоился похвалы от многих канадцев, включая игроков соперника: «Его бросок выделяется. Он умеет забивать. Я впервые видел, как он играет. Ему нельзя давать много возможностей бросать», — сказал после матча альтернативный капитан «кленовых» Коул Перфетти.

«Кажется, он делает ярче каждый турнир, в котором участвует. Матвей — один из самых умных игроков, он определённо особенный игрок. Приятно слышать моё имя рядом с его», — прокомментировал игру Мичкова Коннор Бедард, которого называют одним из главных конкурентов россиянина на драфте НХЛ 2023 года.

«Матвей Мичков. Запомните это имя. Первый после Овечкина. Российский феномен является первым 16-летним игроком, попавшим в сборную России, после некоего парня по имени Александр Овечкин. Он уже обладает броском уровня НХЛ. За ним непременно нужно следить на предстоящем турнире», — пользователь «Твиттера» по имени Ник, выделивший по одному игроку в каждой команде-участнице МЧМ-2022, в сборной России выделил именно Мичкова.

«Мичков очень хорош в забрасывании шайб. Это то, что ему нравится делать. Это то, на что мне нравится смотреть», — написал аналитик Daily Faceoff Крис Питерс.

«Матвей Мичков забрасывает в касание. То, что он умеет делать лучше всего. Овечкин научился забивать у Мичкова», — пошутил репортёр The Hockey News Стивен Эллис.

«Матвей Мичков из России будет особенным хоккеистом. Ему всего 17, а он уже выглядит элитно. Взрывной снайпер», — свой восторг выразил и канадский журналист Эндрю Холланд.

«Любители молодёжного чемпионата мира должны привыкнуть к имени Матвея Мичкова. Его лакросс-гол во время ЮЧМ-2021 был только началом…» — официальный аккаунт ИИХФ в «Твиттере» после первого гола Матвея быстро напомнил хоккейным болельщикам о предыдущих ярких эпизодах в его исполнении.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Шейн Райт и Йоаким Кемелль сегодня были в тени, Мирошниченко и Иржичек не играли, Юров провёл мало времени на льду. Нечасто МЧМ становится турниром 17-летних. Мичков… это другая порода», — восхитился экс-скаут НХЛ Грант Маккагг.

«Я бы выложил кругленькую сумму, чтобы посмотреть лишь на то, как Матвей Мичков вколачивает шайбы в касание на протяжении трёх часов», — такое необычное желание выразил скаут НХЛ Джош Тесслер.

«Мичков уже выглядит как один из самых опасных российских нападающих», — поделился мнением ведущий TSN Джеймс Дюти.

«Матвей Мичков выглядит реально круто. Тяжело поверить, что его нельзя будет задрафтовать до 2023 года», — с сожалением сказал автор The Hockey Writers Мэттью Затор.

«МЧМ-2022 будет турниром Матвея Мичкова», — предположил коллега Затора Питер Бараккини.