«Лиге наплевать». «Металлург» жёстко отреагировал на решение КХЛ играть в Казахстане

С чего всё началось

В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» был невозможен. Лига попросила болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана, поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания.

Но сам матч отменён не был, что нарушало регламент самой лиги.



«В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается. Решение о переносе даты и времени начала матчей принимается президентом КХЛ по представлению Департамента проведения соревнований», – сказано в официальном документе лиги.



«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорилось в сообщении КХЛ.

Матч

«Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.



На 11-й минуте Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Джо Морроу сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Эрик Мартинссон и Линден Вей. На 37-й минуте Брендан Лайпсик во второй раз в матче помог «Магнитке» выйти вперёд. Ассисты на свой счёт записали Филипп Майе и Николай Голдобин. Через две минуты Томаш Юрчо вновь восстановил равенство — 2:2. На 54-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперёд.

Дорога в аэропорт и полёт

Уже через час после окончания матча «Металлург» был в аэропорту Нур-Султана, но вылет задержали на два часа. Не самая большая задержка, но можно только представить, что чувствовали в этот момент представители «Магнитки». Все были в курсе, какая ситуация происходит в стране, что аэропорт Алматы захвачен и авиакомпании массово отменят рейсы.

«Мы на взлётной полосе, были задержки вылета. В итоге было принято решение забрать с собой на борт судейский состав, чтобы они не дожидались вылета в 7 утра. Теперь, как говорится дай бог. Летим до Магнитогорска», — сообщил телеграм-каналу SHOT пресс-атташе «Металлурга» Алексей Мишуков.



В какой-то момент рейс с «Магниткой» на борту был в топе на сайте Flightradar24.

В 23:30 по мск времени самолёт с «Металлургом» покинул границы Казахстана, а ещё через 23 минуты приземлился в аэропорту Магнитогорска.

Реакция «Металлурга»

Куда более острой была реакция первого вице-президента магнитогорцев Сергея Ласькова, который жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги.

«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Козлову (временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги Сергею Козлову. — Прим. «Чемпионата»), который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с понятно каким психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие?

На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с коронавирусом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?..

Сейчас команда сидит в самолёте, и я не знаю, когда мы взлетим. После матча прошло уже очень много времени. Но «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта — к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на всё наплевать», — приводит слова Ласькова ТАСС.