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Евгений Кузнецов вернулся в состав «Каролины» на игру Кубка Стэнли с «Рейнджерс»

Евгений Кузнецов вернулся в состав «Каролины» на игру Кубка Стэнли с «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов вернулся в состав «ураганов». Нападающий сыграет в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Кори Лавалетт на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Отметим, что игра состоится в ночь на 10 мая и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 31-летний форвард пропустил вторую игру в серии, где «Каролина» проиграла со счётом 3:4 ОТ.

В нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Отметим, что после двух стартовых встреч в серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2-0. Ближайшие два матча состоятся в Каролине.

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