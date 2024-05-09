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Иван Демидов: СКА сказал моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ

Иван Демидов: СКА сказал моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ
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Нападающий системы СКА Иван Демидов высказался о позиции армейского клуба по привлечению хоккеиста к игре за основную команду.

– Восстанавливаясь после травмы, не переживали, что вам будет трудно вернуться на прежний уровень?

– Нет, я был в себе уверен. Хотел начать готовиться к плей-офф ещё с осени, но из-за травмы эти планы сместились.

– Когда вы вернулись на лёд и продолжили доминировать в МХЛ, обсуждали с первой командой ваше подключение в КХЛ?

– Руководство СКА сказало моим представителям, что мне лучше поработать в МХЛ, чтобы окрепнуть и вернуться на прежний уровень. Я использовал это как возможность улучшить свои навыки, выучить новые финты и набраться уверенности, — цитирует Демидова сайт МХЛ.

Отметим, что Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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