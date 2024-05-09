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Ротенберг: мы лишаемся звёзд, падают рейтинги, болельщики уходят с трибун, уходят спонсоры

Ротенберг: мы лишаемся звёзд, падают рейтинги, болельщики уходят с трибун, уходят спонсоры
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о неоднозначном судействе во встрече со сборной Беларуси в Туле (6:2).

«Благодарен всем ребятам. Это очень непросто, но мы достигли результата. Тактически команда выглядит здорово, но мы лишаемся звёзд. Падают рейтинги, болельщики уходят с трибун, уходят спонсоры. У нас нет любимых судей. Мы не знаем, как их зовут. Главное – честное судейство в каждой игре. В Казахстане они работали на уровне чемпионата мира. Будем работать [над тем], чтобы всегда судили честно, чтобы был зрелищный хоккей.

Вот Ткачёв — маленький, техничный игрок. На нём постоянно висят трое игроков. Невозможно забить в такой ситуации. Вот у нас игрок уехал с переломом в больницу. Но ведь судья же не уехал с переломом! А он должен отвечать за такие вещи», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.

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