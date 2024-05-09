Журналист TSN рассказал, какой европейский тренер мог бы возглавить клуб НХЛ

Журналист TSN Горд Миллер заявил, что шведский специалист Рикард Грёнборг мог бы возглавить клуб Национальной хоккейной лиги.
«На роль главного тренера клуба НХЛ, среди европейских специалистов, я бы выбрал Рикарда Грёнборга, который в этом сезоне привёл «Таппару» к титулу в финской лиге. Он хорошо говорит по-английски, играл в хоккей в колледже, был помощником тренера в Северной Америке, тренировал в нескольких европейских лигах и добился хороших результатов за сборную Швеции на международном уровне», — написал Миллер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, в сезоне-2023/2024 российский специалист Илья Воробьёв ездил в «Ванкувер Кэнакс» для набора опыта.
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