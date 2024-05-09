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Игрок НХЛ Зак Хайман подарил Шакилу О'Нилу клюшку и джерси с автографом

Игрок НХЛ Зак Хайман подарил Шакилу О'Нилу клюшку и джерси с автографом
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Канадский нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман подарил бывшему игроку НБА, члену Зала славы баскетбола Шакилу О'Нилу майку и клюшку с автографом. О'Нил получил подарок во время эфира шоу Inside the NBA на канале TNT.

«Шаку, спасибо за поддержку!» — написал Хайман на джерси.

«Зак, я люблю тебя, брат», — сказал О'Нил, получая подарок.

Фото: Пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз»

Фото: эфир Inside the NBA

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов в североамериканской лиге, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Известные дети спортсменов:

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