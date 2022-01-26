Нелётная погода. Почему «Филадельфия» выдаёт худший отрезок за 55-летнюю историю клуба

«Филадельфия» последних сезонов — главная недотыкомка НХЛ. В этом плане команду не сравнить даже с «Торонто», которое упрямо и предсказуемо держит курс на ежегодные вылеты в первом раунде и спокойно идёт к повторению этого достижения. «Лётчики» же болтаются между непопаданием в плей-офф и бездарным вылетом в первом раунде — и такая тряска началась где-то после увольнения Питера Лавиолетта осенью 2013-го. После него «Филадельфия» лишь однажды выиграла серию плей-офф.

Причём у «Флайерз» не было сезонов в перестройке — команда крутилась где-то около зоны плей-офф всё это время, но не хватало то таланта, то удачи. При этом в 2017-м команда получила второй общий выбор на драфте и благополучно потратила его на мучающегося мигренью Нолана Патрика. Сейчас это решение видится одним из ключевых в новейшей истории клуба — ведь сразу после центра были доступны Миро Хейсканен, Кейл Макар и Элиас Петтерссон.

Нолан Патрик Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«У нас есть 2-3 хоккеиста из первых раундов драфтов, которые никогда не заиграют. Вот почему у команды проблемы. У нас был второй выбор на драфте – и мы задрафтовали Патрика. Никто из наших скаутов не хотел выбирать Нолана Патрика. Скауты хотели Кейла Макара» — говорил недавно на одном из подкастов легенда клуба Бобби Кларк. Под «хоккеистами, которые не заиграют» Кларк, судя по всему, подразумевал 22-го номера драфта-2016 Германа Рубцова — про его существование, кажется, забыли и в России.

В сезоне-2018/2019 «Филли» опять шли на пролёт мимо плей-офф, и высшему руководству команды это надоело — сладкая парочка генменеджер Хекстолл/тренер Хакстол была уволена одним днём. Новым генменеджером был назначен Чак Флетчер — сын легендарного менеджера Клиффа Флетчера, который сам в хоккей толком не играл, но в своё время сделал из «Миннесоты» что-то пристойное хотя бы на регулярочном уровне. Флетчеру поставили цель — добиваться успеха прямо сейчас.

И ведь первый сезон был довольно удачным. «Филадельфия» сформировала тренерский штаб из трёх бывших главных тренеров НХЛ (Ален Виньо, Майк Йео, Мишель Террьен), выменяла пару защитников-ветеранов и потратилась на контракт Кевина Хейза, который стал вторым центром. В результате в мини-групповом турнире «пузыря» клуб впервые за 20 лет выиграл первый посев Востока.

Фото: Elsa/Getty Images

Несмотря на вылет во втором раунде, казалось, что у команды всё будет хорошо. В воротах сверкнул молодой Картер Харт, которого расхваливали все эксперты, в защите Иван Проворов расцвёл после перехода Мэтта Нисканена, игравшего вместе с ним в паре. В атаке Шон Кутюрье вырос до одного из лучших оборонительных центров лиги, на подходе были молодые Конечны, Фараби, Фрост — казалось, что жизнь налаживается.

Впрочем, это было лишь миражом. В ковидном сезоне команда развалилась — и в первую очередь виноваты были оборона и вратари. «Филадельфия» прошлого сезона пропустила больше всех в лиге, Харт провёл загадочно плохой сезон с 87,7% сэйвов. «Лётчики» были боксёрской грушей для Мики Зибанеджада, который дважды (!) в сезоне набирал в матчах с ними шесть очков. Судя по всему, были проблемы и в раздевалке — в перерыве одного из матчей Ален Виньо просто не зашёл к игрокам. Инсайдеры говорили, что игроки недовольны жёсткой манерой поведения олдскульных тренеров.

Конечно же, такая команда не попала в плей-офф, и генменеджер решил провести капитальную перестройку. Самым загадочным и критикуемым её шагом стал обмен Расмуса Ристолайнена, за которого «Баффало», к удивлению многих, получил пик первого раунда. Финн в «Баффало» из потенциальной опоры защиты клуба превратился в человека, который набирал минусы и ныл. Игрового прогресса у оборонца толком и не было. Более понятные шаги — обмен недооценённого Райана Эллиса из «Нэшвилла», обмен неплохого снайпера Кэма Аткинсона, второй шанс внезапно превратившемуся в тыкву вратарю Мартину Джонсу.

«Филадельфия» неплохо начала сезон, набрав 16 очков в 12 матчах — а потом всё покатилось в тартарары. Почти все приобретения команды так и остались, скорее, «бумажными тиграми» — хотя по Ристолайнену вроде и так всё было понятно. Эллис набирает больше очка за игру — проблема лишь в том, что из-за травм он сыграл четыре матча. Кроме этого, на больничных койках немало времени провели и Кутюрье (проектируемый первый центр команды), и Хейз (второй центр).

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Ален Виньо был предсказуемо уволен, а на хозяйстве был оставлен его помощник Майк Йео. Почему он? Скорее всего, потому что он и Флетчер работали друг с другом сначала в системе «Питтсбурга», а потом и в «Миннесоте» (кто сказал «кумовство»?). Иных причин оставлять Йео не было — до уже ставшего легендарным увольнения из «Сент-Луиса» это был самый переоценённый тренер лиги, который ставил несмотрибельный унылый хоккей, ещё и не дававший результат.

Даже после 13 поражений подряд — самая длинная серия без побед в 55-летней истории клуба, а также антирекорд нынешнего сезона НХЛ — Йео не убрали, а ещё и усилили другим бывшим тренером «Миннесоты» — хорошо знакомым болельщикам ЦСКА Джоном Торчетти. После этого команда показала, что её приоритет в этом году — битва за топ-10 драфта (если повезёт, то и за топ-5). А дальше-то что?

В перестройку «Филадельфии» уходить вряд ли стоит — новейшая история НХЛ показала, что это затея довольно бессмысленная, тем более удачное попадание на весеннем драфте может компенсировать проблемы настоящего. Сейчас у клуба два насущных вопроса: летом кончается контракт Клода Жиру, который стал легендой клуба, но так ничего и не выиграл. Куда захочет двигаться капитан — непонятно.

Наконец, нужен достойный главный тренер. Кажется, главные стратегические провалы «Филадельфии» именно в промашках с ними — сначала надолго доверились тренеру из NCAA, который сейчас проваливается и в «Сиэтле», а потом наняли штаб из трёх динозавров, что дало краткосрочный эффект. Сложно говорить это, не находясь в раздевалке, но, судя по всему, внутрикомандные трения продолжаются — нужен человек, который их прекратит.

Клод Жиру Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Однако менеджмент «Филадельфии», как показали прошлые годы, абсолютно непредсказуем. Поэтому вероятность того, что там плюнут на всё и выставят всех на продажу ради постройки с нуля, тоже велика. В случае с «Флайерз» вообще ничего нельзя исключать.