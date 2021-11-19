Что за издевательство! Канадец Жиру эффектно «раздел» самого Василевского

Лучший вратарь мира пропустил два обидных гола от капитана «Филадельфии», но потом остановил его на буллитах и принёс «Тампе» победу.

Трудно было представить себе худшее начало матча для «Тампы». Неразбериха в средней зоне, и вот уже Клод Жиру убегает практически один на один – защитники расступились, не ожидая настолько стремительного прорыва. Капитан «Филадельфии» укрыл шайбу корпусом и «раздел» самого Василевского, лучшего вратаря мира. Что за издевательство!

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Надо признать, гол у канадца получился роскошным, причём Жиру не впервой класть Василевскому красивые шайбы – три года назад он точно так же прорвался сквозь оборону «молний» и «раскачал» россиянина финтами.

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Но дуэль только начиналась, и, несмотря на резвый старт «лётчиков», вратарь «Тампы» вышел из неё победителем. Но поначалу всё складывалось для «Флайерз» более чем удачно. Гости атаковали весь период, а забивали хозяева – дважды с пяти бросков, и к перерыву вели со счётом 2:0.



«Мне не понравился наш старт, но мы стиснули зубы и не сдавались. В первом периоде не пёрло, уступали в две шайбы, но я знал, что мы можем больше. Второй период сыграли сильно, вернулись в игру, могли не только сравнивать счёт, но и вперёд выходить», — сказал после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер.



Уже в начале второго периода, когда «Филадельфия» схватила удаление, Брэйден Пойнт отыграл одну шайбу в большинстве. В окружении четырёх игроков он перехватил передачу, которая шла на дальнюю штангу, чем, кажется, обескуражил соперников, и, пока они не успели опомниться, послал снаряд бабочкой с неудобной руки.

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«Тампа» обрушивала на соперника всю свою мощь, и под конец периода сравняла счёт усилиями Алекса Киллорна и Мэтью Джозефа. Следующего гола пришлось ждать практически до самого конца, и за это надо сказать спасибо Василевскому, он сдерживал натиск соперника, который разыгрался не на шутку. За две минуты до финальной сирены Стивен Стэмкос бросал с острейшего угла, но шайба просочилась сквозь амуницию Картера Харта и заползла в ворота.

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Это была ещё не развязка, а только прелюдия к ней. «Филадельфия», которая ударно провела третий период, сняла вратаря, часы отсчитывали последние секунды, когда Жиру вновь пробил Василевского. Перед воротами было такое столпотворение, что у нашего вратаря не было ни шанса разглядеть бросок.



«Я знал, что оставалось секунд 10. Мы чисто выиграли вбрасывание, на пятачке было много людей, я просто хотел доставить шайбу до ворот. Не пытался забросить, надеялся, что кто-то потом сможет добить на отскоке. Но у шайбы были глаза, и она зашла в сетку.

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Овертайм «три на три» подарил бесчисленные моменты с обеих сторон, но вратари были на высоте. Лучший шанс «Филадельфии» был у Кэма Аткинсона, который убежал один на один с Василевским, но россиянин даже не дрогнул и спокойно отразил бросок.

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На буллитах Василевский непринуждённо отразил броски Кутюрье и Жиру, а Харт пропустил и от Стэмкоса, и от Пойнта. Гол Жиру, конечно, попадёт в подборки лучших моментов дня, но Василевский обеспечил своей команде очередную победу, «Тампа» продлила свою серию с набранными очками до девяти матчей и упрочила свою позицию на третьей строчке дивизиона.