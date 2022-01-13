«Какого чёрта ты не сделал это сразу?» Откровения канадца, подло сломавшего Харламова

Легендарный канадский хоккеист Бобби Кларк на заре хоккейного противостояния между Канадой и СССР немало поиграл против русских игроков. Именно он вывел из игры Валерия Харламова в Суперсерии-1972, подло рубанув его клюшкой по лодыжке. Этот эпизод остался в истории как один из переломных моментов всей серии и оброс разными легендами и версиями. В подкасте Cam & Strick Кларк рассказал свою версию, а также вспомнил матч «Филадельфии» с ЦСКА из 1976 года и рассказал о том, как его отношение к русским игрокам поменялось с течением времени.

«Все ненавидели коммуняк, но потом я понял, что русские игроки — такие же, как мы»

«Шеро много времени провёл в России с Анатолием Тарасовым – царём русского хоккея. Так что он хорошо знал их, как и я, ведь я играл против них в 1972 году. Советский стиль хоккея таков, что они могли держать шайбу на твоей синей линии, потом отпасовать её к красной линии, потом — к своей синей. То есть контроль шайбы хороший, но это никуда не вело. Мы знали, что они будут играть именно так, и Шеро сказал: «Просто ждите, ждите, когда они сами привезут вам шайбу. Они обязательно привезут её вам». Так что они гоняли шайбу туда-сюда, выглядело очень красиво, никто не проводил никаких силовых приёмов. И внезапно они стали пытаться зайти в нашу зону, а там их ждут пять человек. Мы их пару раз «приложили», они стали злиться. В тот вечер играть было очень легко. Кажется, счёт был 4:1, но легко мог быть и 8:1. Не уверен, что они хотя бы 15 бросков по нашим воротам нанесли. Они просто были не готовы.

Когда ЦСКА посреди матча ушли в раздевалку, то пробыли там не так уж и долго. Кажется, мы никуда не уходили, остались на скамейке. Мы, игроки, чувствовали, что они вернутся. Игроки не бросают всё. Иногда кажется, что игроки всё бросили и ушли, но они не хотят этого. Естественно, это их тренеры или менеджеры – те, кто управлял командой – увели их со льда, а не сами игроки.

Кажется, они должны были получить за матч $ 50 тыс. Наш владелец Эд Снайдер пошёл к ним и сказал, что они не получат эти деньги, если не вернутся на лёд. После этого они быстро вернулись. Руководство клуба было не против поставить своих игроков в неловкое положение, а без 50 штук баксов уезжать они не хотели.

После матча мы пожали руки русским. Со многими из них я потом познакомился. В 1970-х была холодная война, все ненавидели коммуняк. Но потом я понял, что русские хоккеисты точно такие же, как канадские, шведские, финские. Хоккеисты – это просто игроки, они не хотели ничего усложнять, погружаться в политику. Они просто хотели играть в хоккей, точно так же, как и мы.

Я хорошо знал Владислава Третьяка, он был у меня в гостях. Мы общались, проводили время вместе. Других тоже знал, мы вместе выпивали и всё такое. Они ничем не отличаются от нас».

«Фергюсон не приказывал мне бить Харламова, он пытался вывести меня из-под критики»

«Это была жестокая серия. 1972 год, игроки НХЛ против советских игроков. У нас не было Бобби Орра и Бобби Халла, но мы всё равно высокомерно считали, что мы лучше них. Но мы не были лучше них. Это была жестокая серия, я много играл против Харламова. Я ехал за ним в нашу зону, подъехал сзади и двумя руками заехал по лодыжке. В этой серии он больше не играл (Кларк ошибается – Харламов пропустил седьмой матч, но сыграл в решающем восьмом. – Прим. «Чемпионата»).

Многие годы спустя Пол Хендерсон заявил, что сказал своему внуку никогда не делать то, что сделал Кларк. Тогда Джон Фергюсон (помощник тренера сборной Канады в Суперсерии-1972. – Прим. «Чемпионата») – отличный парень и великолепный игрок – выступил, сказав, что это он приказал Кларку это сделать. На самом деле он не приказывал, а просто пытался вывести меня из-под критики Хендерсона.

Всё это случилось лет через 15-20 после Суперсерии. Эспозито, например, говорил: «Какого чёрта ты не сделал это сразу, в первом матче серии?» Партнёры меня за этот поступок не хвалили, но и не критиковали, кроме Хендерсона.

Позже Хендерсон мне позвонил и сказал: «Я просто привёл тебя в качестве примера своему внуку». Я ему ответил: «Пол, вообще-то у меня тоже есть внук. И ты только что сам показал пример, как наброситься с критикой на своего партнёра по команде». И он бросил трубку».