Капризов покоряет лигу, а Шестёркин ставит рекорды. Российские звёзды месяца в НХЛ

«Чемпионат» и сайт НХЛ на русском языке представляют уже традиционную рубрику, в которой редакции изданий выбирают трёх звезд прошедшего месяца среди российских игроков. В январе ярче всех себя проявили форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, нападающий «Каролины» Андрей Свечников, а также вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Первая звезда — Кирилл Капризов («Миннесота»)

9 матчей, 6 голов, 10 результативных передач, «+7» показатель полезности

Всё-таки здорово, что Капризову удалось договориться с «Миннесотой» и заключить с «дикарями» новый контракт. Россиянин в команде реально находится на своём месте, играет результативно и радует болельщиков своей игрой. За Кириллом следят в том числе и в России, где у него очень много поклонников.

Порой соперники играют против Капризова достаточно жёстко. Не просто же так Кирилл стал лидером среди россиян по количеству заработанных на себе удалений в сезоне. Это значит, что россиянин играет креативно, неудобно для оппонентов, создаёт им много проблем.

«Как-то стараешься на это не обращать внимания. Я стараюсь больше концентрироваться на своей игре. Показывай свой хоккей, получай удовольствие, не смотри на обстоятельства и на то, кто там под тебя подстраивается и хочет остановить», – говорил сам Кирилл.

Хочется надеяться и верить, что Кирилл будет продолжать действовать на льду в том же духе. Кто знает, может, в «Миннесоте» у него получится замахнуться на победу в Кубке Стэнли. Потенциал у Капризова просто огромный.

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Вторая звезда — Андрей Свечников («Каролина»)

12 матчей, 7 голов, 9 результативных передач, «+3» показатель полезности

По-прежнему хорош и молодой талант «Каролины» Андрей Свечников. Когда «ураганы» драфтовали этого хоккеиста, сразу было понятно, что из него получится отличный мастер. Свечников сразу вписался в основной состав «Харрикейнз», став лидером атаки команды из Роли.

В январе Андрей сыграл очень полезно и результативно. Во многом благодаря россиянину «Каролина» сейчас занимает второе место в Восточной конференции. С такими лидерами американский клуб пройдёт далеко.

«Свеч – потрясающий атлет, человек, игрок… всё вместе. Мы от него в восторге! Будет ли он дальше становиться лучше? Конечно. В это сложно поверить, но я считаю, что он может прогрессировать и дальше», – заявил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Согласитесь, подобная похвала от тренера приятна вдвойне. Что самое главное, Андрей – не мягкотелый форвард. Он всегда готов пойти в борьбу, сыграть в жёсткий хоккей, постоять за партнёра. В НХЛ это важно, за такие вещи хоккеистов сильно уважают. Кроме того, Свечников является душой коллектива. В «Каролине» вообще всегда царит отличная атмосфера, это видно по поведению команды и её постоянным шуткам.

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Третья звезда — Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)

8 матчей, 7 побед, две игры на ноль, 1,86 коэффициент надёжности, 94,7% отражённых бросков

Отдельной похвалы заслужил российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, ставший третьей российской звездой НХЛ по итогам января. На днях под своды арены «Мэдисон Сквер Гарден» подняли свитер легендарного Хенрика Лундквиста, который лично неоднократно хвалил россиянина. Кто знает, может, когда-то подобной почести удостоится и наш соотечественник.

«В этом году мы с ним не общались. Перед игрой (с «Миннесотой Уайлд», перед которой и прошло чествование Лундквиста. – Прим. «Чемпионата») он подошёл и поздоровался с каждым игроком. Удалось перекинуться с ним парой слов. Но для меня уже большое значение имело то, что он просто подошёл ко мне. От него идёт заряд положительной энергии, который передаётся всем», – сказал сам Игорь.

Не просто так сайт НХЛ объявил Шестёркина лидером голосования на приз «Везина Трофи». По итогам первой половины сезона 26-летний россиянин набрал 50 баллов в голосовании 16 экспертов. Четыре из них поставили Шестёркина на первое место.

Важно, что Игорь не забывает про рекорды. Так, в недавнем матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) одним из главных героев встречи традиционно стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 34 броска из 36. Для российского вратаря эта победа стала 20-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности. 26-летнему голкиперу хватило всего 26 матчей, чтобы добраться до отметки в 20 побед в сезоне, что является новым клубным рекордом.

Прежнее достижение принадлежало Жиллю Вилльмюру, который в сезоне-1971/1972 одержал 20 побед в 28 матчах. Годом спустя Эду Джакомину потребовалось провести 29 матчей за «синерубашечников», чтобы добраться до данной отметки.

Браво, Игорь!

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