Назван срок контракта Берюбе с «Торонто Мэйпл Лифс»

Срок действия контракта нового главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйга Берюбе составляет четыре года, сообщает журналист Пьер Лебрюн в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало официально известно, что канадский специалист назначен на должность главного тренера «кленовых листьев». До этого Берюбе с 2018 по 2023 год работал с «Сент-Луис Блюз», который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019. С 2013 по 2015 год Крэйг Берюбе возглавлял «Филадельфию Флайерз». В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.

Сезон-2023/2024 «Торонто» завершил в первом раунде плей-офф НХЛ, уступив в овертайме седьмого матча «Бостон Брюинз» (1:2 OT). После этого руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды Шелдоном Кифом.