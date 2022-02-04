Был изгоем, стал героем. Путь Шипачёва между Олимпиадами — шикарная история успеха

Четыре года назад, во время Олимпиады в Южной Корее, дела у Вадима Шипачёва складывались не лучшим образом. По ходу сезона-2017/2018 он на щите вернулся из «Вегаса» в СКА, сопровождаемый хором из насмешек болельщиков — испытание НХЛ Вадим провалил с треском, и ему наверняка было обидно вдвойне, ведь из-за переезда в Америку он испортил отношения с влиятельными людьми в сборной России и СКА.

«Зачем ты это сделал? Надо было через год, после Олимпиады», — так «подбодрил» Шипачёва Олег Знарок, когда узнал, что Вадим прямо по ходу ЧМ-2017 в Кёльне подписал контракт с новоделом НХЛ. «Надо было после Олимпиады» — эти слова стали лейтмотивом дальнейшего отношения к центрфорварду в Северной столице. Из «Вегаса» Шипачёва, разумеется, приняли обратно в армейский клуб (не отпускать же топового игрока к конкурентам), но сделали это без особого удовольствия. В клубе у форварда всё было нормально, да и как иначе, если в КХЛ он явно выделялся своим талантом. А вот в сборной Шипачёву всячески давали понять, что национальная команда может обойтись и без него: Олег Знарок иронизировал насчёт слабой игры Вадима на вбрасываниях, Геннадий Тимченко прямо говорил, что Шипачёв сборной на Олимпиаде не нужен. Вряд ли бы подобные колкости отпускались, если бы форвард не сорвался в НХЛ, разрушив планы людей, управляющих нашим хоккеем.

Тем не менее в Пхёнчхан Вадим поехал. Но на олимпийском льду в Корее Шипачёв провёл всего-то 16 с небольшим минут в первой игре со словаками, а затем угодил на скамейку. Бытует мнение, что Знарок фактически снял своего подопечного с турнира за ошибки при первом голе Словакии — Шипачёв сначала потерял шайбу на ведении, а затем неудачно выдернулся на пас, потеряв позицию.

Видео.

Прямо скажем, не самая грубая ошибка, но Знарку её хватило, чтобы задвинуть Шипачёва. Олег Валерьевич и раньше не раз на крупных международных турнирах убирал Вадима, но в Пхёнчхане было ощущение, что он сделал это с особым наслаждением, использовав первый же мало-мальский повод. Потому что не надо было уезжать в «Вегас» до Олимпиады.

Всё оставшееся время на золотом для России турнире Шипачёв провёл в роли главного изгоя. Он даже не попадал в заявку, со стороны наблюдая, как партнёры шаг за шагом идут к триумфу. Всё это выглядело то ли как месть Шипачёву за «предательство» (кто-то именно так расценивал переговоры с клубом НХЛ во время предолимпийского ЧМ), то ли как попытка проучить форварда.

Однако по итогам того сезона Вадим вряд ли сильно пострадал. Свою золотую медаль Игр он получил, а весной покинул СКА, развязавшись с нервным прошлым ради счастливого будущего. Ренессанс Шипачёва случился в московском «Динамо», где он провёл весь следующий предолимпийский цикл.

За четыре года Шипачёв ни разу не опустил планку в 70+ очков за сезон (регулярка + плей-офф), стал капитаном бело-голубых, настоящим вожаком, лидером, переписал, кажется, все рекорды клуба с богатейшей историей. Выйти на качественно новый уровень в КХЛ Шипачёву помогло и обнищание лиги на талантливых хоккеистов — Вадим стал выделяться. Но он действительно прокачал свой хоккей, добавив не только в креативности, выдумке и чтении игры, но и в тех вещах, за которые его нещадно критиковали — в выносливости, жёсткости, игре на вбрасываниях и даже игре в обороне. Кроме того, Шипачёву за это время удалось уйти от образа злого Буки с задранным носом — Вадим как будто стал проще, превратившись в весьма харизматичного мужчину, умеющего в юмор и самоиронию.

При всём этом лидер КХЛ за четыре года не съездил ни на один чемпионат мира в составе сборной Романа Ротенберга, но перед Олимпиадой-2022 власть в нашем хоккее сменилась, «идейных врагов» Шипачёва в национальной команде не осталось, а необходимость Вадима в Пекине была очевидна даже когда в Китай ещё собирались ехать игроки НХЛ. Без них же Шипачёв на Играх в Поднебесной стал главной звездой не только хоккейной сборной, но чуть ли не всей нашей делегации.

С этим утверждением, конечно, можно спорить, но есть факты. Именно Шипачёв выбран капитаном сборной России по хоккею. И именно Шипачёв выбран знаменосцем всей нашей сборной на церемонии открытия.

Как ни крути, а это признание. И, знаете, за Вадима радостно. Безумно талантливый хоккеист, пережив непростой период на четвёртом десятке, принял новый вызов и смог стать намного лучше. Да, над Шипачёвым по-прежнему модно подшучивать, вспоминая его командировку в «Вегас», но стоит ли относиться к таким выпадам всерьёз? Даже у Овечкина и Леброна — людей с другой планеты — есть море хейтеров.

За четыре года Шипачёв проделал путь от изгоя на ОИ-2018 до безусловного лидера сборной на ОИ-2022. От нерадивого запасного до капитана и знаменосца олимпийской команды. Это шикарная история успеха, и очень хочется, чтобы в Пекине Вадим доказал, что всё это было не зря.